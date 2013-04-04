В Сети появилось письмо Березовского: Кремль говорит - подделка

В Сети появилось письмо Бориса Березовского президенту РФ Владимиру Путину. Вместе с тем, в Кремле уже заявили, что это - подделка.



Приводим полностью текст, опубликованный пользователем ЖЖ dr-ionych:



"Владимир Владимирович!

Господин Президент!



Мы оба с Вами знаем цену слову, цену памяти, особенно если это касается политики.

Я готов открыто признать свои ошибки, более того, я их признаю сейчас, в этом письме. Многое из того, что я делал, говорил, не имеет оправдания и заслуживает сурового порицания.

Но, Владимир Владимирович! Мне уже 68 лет, я старик. 12 лет я провел в изгнании. Неужели, мои седины, моя вынужденная оторванность от Родины не искупили моей вины?

Владимир Владимирович, я скажу Вам честно, и прошу Вас поверить мне. Я тосковал по России с первого дня, и с каждым проведенным на чужбине днем моя тоска углублялась. Да, я еврей, но рожденный в России. Я русский, Владимир Владимирович. Я бы и рад был быть другим, - тогда я не испытывал бы этой муки, но я – русский. Оторванность от России убивает меня.

Прошу Вас, Владимир Владимирович, простить мне те проступки и слова, которые я совершил в ослеплении злости. Видит Бог, сегодня я все осознал и никогда – никогда – не поступил бы так.

Мне бы очень хотелось вернуться в Россию, на Родину. Я хочу умереть на своей земле. Это не пустые слова, поверьте, Владимир Владимирович.

Я, как Вечный Жид, устал скитаться по земле. Разрешите мне вернуться, господин Президент.Прошу Вас.

Умоляю.

С искренним уважением к Вам,

Борис Березовский".

Однако, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это письмо является подделкой. Он назвал его ложью, добавив, что настоящий документ никогда не публиковался, пишет РИА Новости.

Песков заявил, что "этот документ никогда не публиковался". Накануне глава кремлевской администрации Сергей Иванов заявил, что письмо президенту РФ от беглого олигарха, доставленное в Россию "одним человеком" несколько месяцев назад, опубликовано не будет. Иванов не читал и не видел письма, но абсолютно уверен в том, что оно есть.

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Кто этот "один человек", до сих пор остается неизвестным. По всей вероятности, его личность так и останется загадкой, потому что власти решили не сообщать, кто доставил в Россию письмо Березовского. "Мы никак не раскрываем эту информацию", - заявил Песков.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский также открещивается от роли почтальона. Он ранее сообщал, что последним из лидеров парламентских партий встречался с Борисом Березовским. Однако пресс-секретарь либерал-демократа Юрий Рыжов заявил, что Жириновский ничего не передавал. "Официально заявляю, Жириновский письмо Березовского Путину не передавал", - сказал Рыжов.

Раннее Дмитрий Песков объяснял, что за письмо пришло Путину. "Это письмо было адресовано Путину, лично. Я не знаю, захочет ли он предать огласке полный текст этого письма", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, может ли быть опубликован текст послания. "Единственное, что я могу сказать, что это было личное письмо", - добавил Песков.

Напомним, что Борис Березовский скончался 23 марта в ванной дома в деревне Аскот в английском графстве Беркшир. Согласно предварительным результатам вскрытия тела, причиной смерти предпринимателя могло стать повешение. История с письмом, отправленным Путину, долго обсуждалась в прессе. Многие друзья и родственники Березовского верят в то, что олигарх мог попросить Путина разрешения вернуться на родину.

Тот факт, что письмо на самом деле было написано и отправлено где-то в ноябре прошлого года, подтверждает и подруга Березовского 23-летняя Катерина Сабирова. Она одна из немногих видела рукописный текст письма, в котором олигарх просил прощения за свои грехи и умолял о возвращении на Родину.

Вместе с тем, ранее появилась информация о том, что письмо Березовского Путину передавал лично Роман Абрамович. Это выяснили журналисты телеканала "Дождь". Канал сослался на источники, знакомые с процедурой передачи рукописи.

Однако представитель Романа Абрамовича не стал комментировать эту информацию. Он не захотел давать никаких комментариев по поводу того, что олигарх якобы был тем человеком, который лично передал письмо Березовского Путину.

Ранее стало известно, что Березовский якобы написал несколько писем с извинениями, одно из таких он отправил за несколько месяцев до смерти Роману Абрамовичу. "Покаянных писем было несколько", - сообщил источник в правительстве. Еще один источник, знакомый с Березовским, также подтвердил, что за несколько месяцев до смерти бизнесмен обращался к Абрамовичу.

Письма Абрамовичу и Путину отправлялись в разное время. Эту информацию подтвердили даже в Белом доме. "В письме Роману Абрамовичу, как и Владимиру Путин, содержались извинения", — пояснил чиновник.