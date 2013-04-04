Кипрские банки уничтожили важные документы, касающиеся причин кризиса

В крупнейших банках Кипра — Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank (Laiki) — была уничтожена информация о действиях руководства финорганизаций, которые могли способствовать распространению кризиса на острове.

Факт уничтожения электронных документов обнаружила консалтинговая компания Alvarez & Marsal, которая по заданию ЦБ Кипра расследовала деятельность финорганизаций, пишет Lenta.ru.

Компания подготовила доклад из четырех частей, который включает в себя информацию о покупке Bank of Cyprus греческих гособлигаций, о деятельности этой финорганизации в сделке по покупке российского "Юниаструм Банка", о выходе финорганизации на румынский рынок и о превращении банка Marfin Egnatia в "дочку" Laiki.

В Alvarez & Marsal считают, что информацию уничтожили лица, которые опасаются привлечения к уголовной ответственности за безответственную оценку рисков при покупке гособлигаций Греции. Обесценение бондов впоследствии стало одной из главных причин кризиса на Кипре и привело к необходимости рекапитализировать банковский сектор острова.

Генпрокурор Кипра Петрос Клиридис заявил, что власти намерены провести расследование фактов, предоставленных Alvarez & Marsal.

Ранее власти ЕС согласились выделить Кипру десять миллиардов евро на рекапитализацию финансового сектора при условии, что еще несколько миллиардов евро остров найдет сам. Изначально в Никосии решили собрать единовременный налог с банковских счетов, но парламент отклонил соответствующий законопроект. В итоге было решено провести реструктуризацию финансового сектора, в результате которого держатели счетов свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus и Laiki потеряют большую часть средств.