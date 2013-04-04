Голые FEMEN разжигают огонь "арабской революции": надругались над флагом исламистов

4 апреля 2013, 13:48

Пусть от огня этой тряпки загорится новая "арабская весна".

  • Голые FEMEN разжигают огонь "арабской революции": надругались над флагом исламистов фото: femen.org
  • Голые FEMEN разжигают огонь "арабской революции": надругались над флагом исламистов фото: femen.org
  • Голые FEMEN разжигают огонь "арабской революции": надругались над флагом исламистов фото: femen.org
  • Голые FEMEN разжигают огонь "арабской революции": надругались над флагом исламистов фото: femen.org
  • Голые FEMEN разжигают огонь "арабской революции": надругались над флагом исламистов фото: femen.org
  • Голые FEMEN разжигают огонь "арабской революции": надругались над флагом исламистов фото: femen.org
  • Голые FEMEN разжигают огонь "арабской революции": надругались над флагом исламистов фото: femen.org

3 апреля, в Париже прошла первая акция, посвященная назначенному на 4 апреля Международному дню топлес-джихада, которую объявили FEMEN.

Так, еще одна активистка из Туниса по имени Мериам, раздевшись с двумя другими участницами, около главной мечети в Париже сожгла флаг салафитов "как символ борьбы женщин с диким религиозным экстремизмом", - сообщается на сайте FEMEN.

"Пусть от огня этой тряпки загорится новая "арабская весна"! Женская революция против антиженских дикостей и набирающего силу исламизма!" - говорится в сообщении.

Как известно, на минувшей неделе руководство движения призвало активисток и добровольцев раздеться и устроить массовые акции около дипмиссий Туниса во всем мире. Таким, по мнению FEMEN, должен быть ответ на смертный приговор, вынесенный исламистами активистке организации Амине Тайлер за публикацию ею своих полуобнаженных фото в соцсетях,

Призывая женщины Востока грудью обеспечить свободное будущее планеты, в FEMEN декларируют: "Исламизм бессилен против наших восставших тел! Наши сиськи крепче ваших камней!" На сайте опубликован фотоотчет о топлес-акции.

"Топлес-джихад" уже поддержала и ставшая известной после публикации "голых" снимков в Сети 20-летняя студентка американского университета в Каире Магда Алия эль-Махди, ранее уже участвовавшая в акциях FEMEN. Она снова снялась топлес, написав на теле: "Здесь будет миллион Амин", сообщает NEWSru Israel.

Между тем, в Киеве, 4 апреля, сотрудники правоохранительных органов задержали двух активисток феминистского движения, которые также выступили в поддержку тунисской соратницы возле столичной мечети на улице Лукьяновская. На груди у девушек написано "Free Amina" ("Свободу Амине"). Среди задержанных оказалась в том числе лидер движения Анна Гуцол.

Поводом для объявления "топлес-джихада" стала выпущенная исламским лидером в Тунисе Алами Аделем фетва против 19-летней студентки Амины Тайлер, которая недавно опубликовала в соцсети свою фотографию в полуобнаженном виде. Но одном снимке на теле девушки было написано по-арабски: "Мое тело принадлежит только мне и не представляет чью бы то ни было честь". На другом - по-английски: "Плевала я на вашу мораль". Исламизм бессилен против наших восставших тел! Наши сиськи крепче ваших камней!

В связи с этим, мусульманский лидер в своей фетве заявил, что за этот поступок, по законам шариата, Амина должна получить 80-100 ударов плетью, после чего ее надо изолировать и забить камнями до смерти, поскольку ее действия могут вызвать "эпидемию в обществе". Тунисские СМИ отмечали, что по закону за аморальное поведение Амине грозит тюремное наказание сроком до двух лет и штраф от 60 до 600 долларов. Первоначально сообщалось, что родители девушки поместили ее в психбольницу, но потом эти слухи были опровергнуты.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Тунис Франция казнь FEMEN топлес-джихад
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять