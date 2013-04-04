Голые FEMEN разжигают огонь "арабской революции": надругались над флагом исламистов

3 апреля, в Париже прошла первая акция, посвященная назначенному на 4 апреля Международному дню топлес-джихада, которую объявили FEMEN.

Так, еще одна активистка из Туниса по имени Мериам, раздевшись с двумя другими участницами, около главной мечети в Париже сожгла флаг салафитов "как символ борьбы женщин с диким религиозным экстремизмом", - сообщается на сайте FEMEN.

"Пусть от огня этой тряпки загорится новая "арабская весна"! Женская революция против антиженских дикостей и набирающего силу исламизма!" - говорится в сообщении.

Как известно, на минувшей неделе руководство движения призвало активисток и добровольцев раздеться и устроить массовые акции около дипмиссий Туниса во всем мире. Таким, по мнению FEMEN, должен быть ответ на смертный приговор, вынесенный исламистами активистке организации Амине Тайлер за публикацию ею своих полуобнаженных фото в соцсетях,

Призывая женщины Востока грудью обеспечить свободное будущее планеты, в FEMEN декларируют: "Исламизм бессилен против наших восставших тел! Наши сиськи крепче ваших камней!" На сайте опубликован фотоотчет о топлес-акции.

"Топлес-джихад" уже поддержала и ставшая известной после публикации "голых" снимков в Сети 20-летняя студентка американского университета в Каире Магда Алия эль-Махди, ранее уже участвовавшая в акциях FEMEN. Она снова снялась топлес, написав на теле: "Здесь будет миллион Амин", сообщает NEWSru Israel.

Между тем, в Киеве, 4 апреля, сотрудники правоохранительных органов задержали двух активисток феминистского движения, которые также выступили в поддержку тунисской соратницы возле столичной мечети на улице Лукьяновская. На груди у девушек написано "Free Amina" ("Свободу Амине"). Среди задержанных оказалась в том числе лидер движения Анна Гуцол.

Поводом для объявления "топлес-джихада" стала выпущенная исламским лидером в Тунисе Алами Аделем фетва против 19-летней студентки Амины Тайлер, которая недавно опубликовала в соцсети свою фотографию в полуобнаженном виде. Но одном снимке на теле девушки было написано по-арабски: "Мое тело принадлежит только мне и не представляет чью бы то ни было честь". На другом - по-английски: "Плевала я на вашу мораль". Исламизм бессилен против наших восставших тел! Наши сиськи крепче ваших камней!

В связи с этим, мусульманский лидер в своей фетве заявил, что за этот поступок, по законам шариата, Амина должна получить 80-100 ударов плетью, после чего ее надо изолировать и забить камнями до смерти, поскольку ее действия могут вызвать "эпидемию в обществе". Тунисские СМИ отмечали, что по закону за аморальное поведение Амине грозит тюремное наказание сроком до двух лет и штраф от 60 до 600 долларов. Первоначально сообщалось, что родители девушки поместили ее в психбольницу, но потом эти слухи были опровергнуты.