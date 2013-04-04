Скандал в России: Эрнст якобы назвал заказчика убийства Влада Листьева

В России разразился громкий скандал: Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст якобы назвал Сергея Лисовского заказчиком убийства Владислава Листьева.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Позднее Эрнст опроверг это сообщение, назвав его провокацией против себя.

"Я этого не говорил ни в микрофон, ни при выключенном микрофоне, я этого не говорил вообще. Это провокация против меня", — подчеркнул Эрнст главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.

Ранее журналист Евгений Левкович заявил, что Эрнст в интервью журналу "Сноб" назвал ему имя заказчика убийства Листьева – не под запись.

"Я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что эту фразу Эрнст произнес в присутствии не только меня, но и в присутствии двух моих коллег, которые, надеюсь, это подтвердят", - отметил Левкович в эфире телеканала "Дождь".

Журналист добавил, что он не может утверждать при этом, что Лисовский является заказчиком убийства Листьева. Он пояснил, что упомянул в тексте своего интервью фразу, сказанную Эрнстом не под запись, из-за общественно-политической важности этой информации.

"В ситуации, когда этот человек ходит по городу и входит в государственные структуры (Лисовский является членом Совета Федерации – прим. ред.), то это представляет огромную, на мой взгляд, общественную опасность".

Сам Сергей Лисовский отказался комментировать свою причастность к убийству Листьева.

"Послушайте, давайте так: глупость комментировать бесполезно, так что звоните куда-то в другое место", — заявил он в эфире "Эхо Москвы".

Интервью Евгения Левковича с Константином Эрнстом было опубликовано в личном блоге журналиста на сайте "Сноб" утром 4 апреля. Интервью было взято в 2008 году для журнала Rolling Stone, однако, как объяснил Левкович, Эрнст запретил публиковать это текст в журнале, так как журналист (по его собственному признанию) "выслал ему несколько фривольную интерпретацию разговора".

Интервью провисело около полутора часов в свободном доступе, после чего редакция "Сноба" убрала текст, сделав его видимым только для членов сообщества (копию можно найти в кэше Google).

Руководитель "Сноба" Николай Усков заявил, что редакция также попросила Левковича убрать фрагмент про Лисовского, поскольку публиковать фразы, взятые не под запись, "неэтично".

В своем Facebook Усков добавил, что факт интервью был подтвержден аудиозаписью, предоставленной Левковичем. Он пояснил, что если "Сноб" выяснит, что Rolling Stone не владеет интеллектуальными правами на интервью, доступ к тексту снова откроют.

Напомним, генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома 1 марта 1995 года, однако заказчики и исполнители убийства до сих пор не найдены.

Среди возможных заказчиков убийства журналиста называли бизнесмена Бориса Беерзовского, медиамагната Владимира Гусинского и Сергея Лисовского, который руководил в те годы компанией "Реклама-холдинг".