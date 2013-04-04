Кипр отказал в дозаправке российскому военному самолету

В международном аэропорту Каир совершил вынужденную посадку российский транспортный самолет Ан-24.

Такое решение экипаж принял после того, как Кипр отказал ему в предоставлении территории для дозаправки, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Кипр и Россия пока не смогли договориться по кредиту

Борт, следовавший из Судана в РФ, запросил возможность экстренной посадки в столице АРЕ для дозаправки в связи с отказом кипрской стороны. Борт следовал из Хартума на Кипр. Однако власти островного государства отказали экипажу самолета в разрешении приземлиться для дозаправки.

Никакой другой информации на этот счет пока нет. Не исключено, что самолет - не российский, а принадлежит одной из стран СНГ.

Президент Кипра считает, что его страну превратили в "подопытного кролика"

В настоящее время российские дипломаты взяли данный вопрос под свой контроль. Известно, что бортом и экипажем уже занимается одна из египетских обслуживающих компаний. Когда самолет сможет вылететь, пока неизвестно. Не исключено, что это может произойти в течение дня.

Напомним, ранее главы Минфинов России и Кипра не смогли договориться относительно долговой проблемы островного государства.