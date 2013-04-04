КНДР готовит запуск баллистической ракеты, нацеленной на Америку - СМИ

В распоряжении США попали разведданные, которые подтверждают намерения КНДР запустить баллистическую ракету мобильного базирования в ближайшее время.

Об этом сообщила телекомпания CNN, передает РИА Новости.

По данным разведки, запуск ракеты может произойти в ближайшие несколько дней или недель.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные зафиксировали перемещение ракеты к восточному побережью КНДР. По информации Минобороны Южной Кореи, ракета вряд ли нацелена на континентальную часть США и не в состоянии поразить цели на американской территории.

Однако эта ракета может достигнуть цели в Японии и даже на острове Гуам.

Южнокорейские специалисты заверили, что доставленный к восточному побережью объект по форме напоминает баллистическую ракету типа "Мусудан", впервые продемонстрированную КНДР во время военного парада в октябре 2010 года.

Считается, что дальность полета ракеты составляет около 3-4 тысяч километров.

Напомним, что ситуация на Корейском полуострове начала обостряться с марта 2013 года.

После очередной санкции ООН и совместных военных учений Южной Кореи и США КНДР разорвала перемирие в Южной Кореей и неоднократно заявляла о разрыве линий экстренной телефонной связи между военными представителями Сеула и Пхеньяна.

Кроме того, КНДР заявила о повышении боевой готовности вооруженных сил для возможного нанесения ударов по военным базам США на острове Гуам и Гавайях, а также по американским объектам на континенте.

Во вторник Пхеньян объявил, что планирует возобновить эксплуатацию ядерного реактора Йонбен, остановленного в 2007 году в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.