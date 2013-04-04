Китай подтянул войска к границе с КНДР

Армия Китая начала перемещение танков и военной техники к приграничным с КНДР территориям.

Эксперты-международники связывают эту передислокацию с недавними заявлениями Пхеньяна о готовности ответить на провокации "по законам военного времени", передает РИА Новости.

По данным источников американских СМИ, "передвижение" войск КНР в приграничных зонах началось еще в середине марта, и сейчас этот процесс продолжается. Согласно данным, полученным разведкой, в частности, в провинции Ляонин наблюдается перемещение армейских подразделений и тяжелой артиллерии Народно-освободительной армии Китая, в том числе 190-й мотопехотной бригады.

Большое количество истребителей появилось также в небе над приграничными городами Фучэн, Чжанъу и Чанчунь.

Эти боевые подразделения в случае возникновения каких-либо конфликтов в регионе смогут на них отреагировать, отметили источники.

Напомним, что в последнее время наблюдается рост напряженности отношений между КНДР и Южной Кореей.

Ранее КНДР предупредила, что в случае военной провокации против нее Пхеньян ответит по "законам военного времени". В свою очередь Сеул заявил о разработке плана по нанесению превентивного удара в случае возникновения прямой угрозы безопасности страны.

В свою очередь, Китай неуклонно выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова, и призывает все заинтересованные стороны сохранять хладнокровие и сдержанность.

Также напомним, что сегодня, 4 апреля, стало известно, что США располагает разведданными, согласно которым КНДР может в ближайшие несколько дней или недель совершить пуск баллистической ракеты мобильного базирования.

Ранее южнокорейские власти сообщили, что в четверг Северная Корея перебросила к восточному побережью страны баллистическую ракету, которая может быть использована для проведения испытаний или военных учений.

Южнокорейские специалисты говорят о том, что доставленный к восточному побережью объект по форме напоминает баллистическую ракету типа "Мусудан", впервые продемонстрированную КНДР во время военного парада в октябре 2010 года.

Считается, что дальность полета ракеты составляет около 3-4 тысяч километров.