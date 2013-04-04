В Москве прошел рейд против нелегальных мигрантов: задержаны 400 человек

В Москве полиция и Федеральная миграционная служба России провели рейд "Нелегальный мигрант", в ходе которого были задержаны более 400 гастарбайтеров.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Проверка проходила, в частности, на плодоовощной базе ЗАО "Новые Черемушки", расположенной в районе Бирюлево Западное. Полиция задержала 375 выходцев из республик Средней Азии, а также 93 гражданина Азербайджана.

Мигранты были доставлены полицию "с целью установления их личности и законности нахождения на территории Российской Федерации, а также проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям".

По итогам проверки более 100 человек были привлечены к административной ответственности за нарушения режима пребывания на территории России.

Отметим, что в последние месяцы правоохранительные органы участили масштабные рейды против нелегальных мигрантов. В апреле 2013 года полиция провела рейд на Апраксином дворе в Петербурге, где проживают тысячи нелегальных рабочих из стран бывшего СССР.

Тогда были задержаны около 150 человек, часть из них по итогам проверки депортировали из России, но большинство отпустили.

По данным ФМС за 2012 год, в РФ проживает около трех миллионов нелегальных мигрантов.

Подавляющее большинство из них составляют граждане Узбекистана, Украины и Таджикистана, которые, в соответствии с действующим законодательством, могут находиться на территории России в течение трех месяцев.