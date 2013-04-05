В Афганистане разбился американский истребитель

На востоке Афганистана разбился американский многоцелевой истребитель F-16 Fighting Falcon, пилот погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF), пишет РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, место катастрофы и останки пилота найдены, инцидент расследуется. По предварительным данным, в момент катастрофы активности мятежников в районе крушения не наблюдалось.

Вместе с тем, как сообщают местные СМИ, самолет разбился поздно вечером в среду недалеко от базы ВВС США в уезде Баграм провинции Парван. Место падения истребителя находится в 20 километрах к югу от взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в американском штате Флорида разбился самый дорогой в мире истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США.