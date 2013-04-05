Марк Цукерберг представил первый смартфон от Facebook, который назвал скромно – First.

Любители гаджетов ждали новинку с нетерпением. Создатели обещали, что она будет максимально адаптирована под нужды и интересы пользователей крупнейшей социальной сети, передают Вести.ру.

Технические характеристики смартфона First (что переводится на русский язык как "первый") – не смогут поразить воображение любителя гаджетов. Четырехдюймовый дисплей, две камеры, гигабайт оперативной памяти, возможность подключаться к Wi-fi. Все это на рынке современных коммуникаторов появилось еще несколько лет назад. Важнее бренд. Новинка компании HTC поступает в продажу как официальный телефон Facebook. Это делает его желанной покупкой для пользователей самой популярной социальной сети. Но главное – целый ряд эксклюзивных приложений-надстроек для платформы Android, на которой работает аппарат. Речь идет, например, о самом клиенте Facebook с полным набором функций полноценной сетевой версии. Предустановлена и программа для онлайн-чата Messenger.

Обновить свой статус, выложить новое фото или сделать check-in можно практически с любого экрана, даже если запущено стороннее приложение: будь то игра или музыкальный плеер. Для этого у аппарата предусмотрена специальная функция Facebook Home. Она же, при желании, выводит интерфейс социальной сети на экран блокировки.

Как известно, Марк Цукерберг решил начать политическую карьеру. По сообщениям американских СМИ, он планирует заниматься вопросами образования, науки и – куда более неожиданно – иммиграции. По словам Цукерберга, нынешняя миграционная политика США несовершенна, потому что часто затрудняет въезд в страну талантливым специалистам из других стран. Проще говоря, Facebook хочет упростить прием на работу одаренных программистов из-за рубежа. На реализацию этих планов глава соцсети собирается вложить до 20 миллионов долларов.

фото; видео: Вести.ру