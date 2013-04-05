Япония обеспокоена ситуацией на Корейском полуострове и продлила санкции против КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание своему правительству быть готовыми к непредвиденным ситуациям в Северной Корее, пишет РИА Новости.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Премьер-министр дал указание кабинету усилить сбор информации и быть в полной готовности к непредвиденным ситуациям в КНДР" — заявил Суга.

Генеральный секретарь также назвал "вызывающими глубокое сожаление повторяющиеся провокационные действия КНДР" и призвал "не злоупотреблять провокационными заявлениями и действиями и осознать, что такие действия не служат интересам самой Северной Кореи".

Япония крайне озабочена перемещением на восточном побережье КНДР баллистической ракеты, которая может быть использована для проведения испытаний или военных учений. Считается, что дальность полета ракеты составляет около 3-4 тысяч километров.

Кроме этого правительство Японии приняло решение продлить на два года односторонние санкции против КНДР, срок их действия истекал 13 апреля, сообщает агентство Киодо.

Принятые в 2006 году санкции включают в себя запрет на импорт товаров из КНДР, заход северокорейских судов в японские порты, а также жесткий контроль за экспортируемыми в Северную Корею товарами. После проведенных КНДР в 2009 году ядерных испытаний Япония объявила о полном прекращении торговой деятельности с этой страной.

До 2009 года пакет санкций продлевался каждые полгода, однако после ядерных испытаний срок действия ограничений был увеличен до одного года.

Как известно, обострение ситуации на Корейском полуострове отмечается с начала марта. После очередной санкции ООН и совместных военных учений Южной Кореи и США КНДР разорвала перемирие в Южной Кореей и неоднократно заявляла о разрыве линий экстренной телефонной связи между военными представителями Сеула и Пхеньяна.

Кроме того, КНДР заявила о повышении боевой готовности вооруженных сил для возможного нанесения ударов по военным базам США на острове Гуам и Гавайях, а также по американским объектам на континенте. Во вторник Пхеньян объявил, что планирует возобновить эксплуатацию ядерного реактора Йонбен, остановленного в 2007 году в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.