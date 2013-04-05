Сильнейшее наводнение в Аргентине: число жертв превысило 50 человек

Число жертв наводнения в аргентинском городе Ла-Плата под Буэнос-Айресом возросло до 51 человека.

Об этом заявил губернатор провинции Буэнос-Айрес Даниэль Сциоли, пишет РИА Новости.

По некоторым источникам СМИ в результате непогоды в Аргентине погибли 54 - 57 человек.

В связи с катастрофой в стране объявлен трехдневный траур. На государственных зданиях приспущены национальные флаги.

По словам губернатора, что вода начала отступать из пострадавших районов, и жители стали возвращаться в свои дома. При этом 13 тысяч домохозяйств все еще остаются без электричества.

Между тем министр безопасности и юстиции крупнейшей провинции Буэнос-Айрес Рикардо Касаль заявил, что спасателям удалось обнаружить живыми 106 человек, которые считались пропавшими без вести после мощного наводнения в городе Ла-Плата, передает ИТАР-ТАСС.

По словам губернатора провинции, всем пострадавшим власти предоставят ссуды и субсидии на сумму до 50 тысяч аргентинских песо (чуть менее 10 тысяч долларов по официальному курсу) под 9,9% годовых на четыре года. Тем временем общественные активисты и пользователи социальных сетей начали сбор средств для пострадавших. Как следует из публикаций, больше всего им требуется питьевая вода, а также гигиенические средства.

Всего в результате наводнений в Аргентине, произошедших за последние два дня, погибли не менее 57 человек — шесть человек стали жертвой стихии в столице страны. В память о погибших в стране объявлен общенациональный траур.

Жизнь постепенно возвращается в нормальное русло. В районах, охваченных наводнениями, восстанавливается подача электроэнергии и водоснабжения. Власти продолжают раздавать пострадавшим питьевую воду, молоко, продовольствие, теплые вещи, одежды и матрацы,

Простые аргентинцы также стараются оказать помощь. Они приносят в благотворительные организации все, что может в первое время пригодиться людям, многие из которых потеряли все нажитое многолетним трудом. Работники министерства здравоохранения проводят вакцинацию от гриппа, гепатита и столбняка. Губернатор провинции Буэнос-Айрес Даниэль Сциоли заверил, что пострадавшим будет оказана помощь по восстановлению жилищ с помощью субсидий и кредитов. Он также обещал налоговые послабления жителям районов, охваченных наводнениями.

Как известно, в ночь на 3 марта на город Ла-Плата обрушились ливни, которые привели к невиданному наводнению. Уровень воды местами достигал двух метров. Свыше 3 тысяч горожан были эвакуированы.