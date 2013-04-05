Исламисты призывают мусульманок на "секс-джихад": из Туниса уже выехали 13 девушек

В Интернете все больше распространяются фетвы иностранных мусульманских духовных лидеров, призывающих молодежь приезжать в Сирию и поддерживать повстанцев во имя борьбы с неверными.

Так, недавно в Сети обнаружились агитматериалы, призвавшие женщин на "секс-джихад" - на оказание интимных услуг сирийской оппозиции.

В фетвах приводится аят 24 суры 4 Корана. В нем речь идет о таком понятии, как "временный брак" - мута - до сих пор практикуемый мусульманами-шиитами. Мута заключается на срок от одного дня до 99 лет, в период нахождения во временном браке жена имеет статус полноценной супруги и соответствующие обязанности. Критики называют муту узаконенной проституцией в связи с возможностью для мужчины "быть женатым" всего день или даже меньше и необходимостью платить временной жене за секс, отмечает Jihad Watch.

"А за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение", - гласит аят.

Фетвы, уже успевшие вызвать скандал во всем цивилизованном мусульманском мире, возымели эффект. По имеющимся данным, из одного только Туниса на "секс-джихад" выехали уже 13 молодых девушек.

Широкую огласку в местной прессе получила история молодой семейной пары: муж с женой развелся, но вскоре оба уехали в Сирию, чтобы помогать боевикам. Дальнейшая судьба этих тунисцев неизвестна, сообщает Al-Monitor. http://www.al-monitor.com/pulse/culture/2013/03/tunisia-girls-syria-sexual-jihad.html

Другая нашумевшая история связана с 17-летней Рамах. Около трех недель назад ее обеспокоенные родители распространили видео, в котором сообщили о пропаже дочери. По их словам, девушка сбежала из дома чтобы, как им удалось выяснить, уехать в Сирию. Каким-то образом родителям удалось вернуть незадачливую "секс-джихадистку" назад, но они не переставали поражаться произошедшему: дочь никогда не была религиозной фанатичкой. Возможной причиной такого поведения подростка, полагали в Тунисе, стали как раз видеоролики с фетвами в интернете.

Авторство подобных фетв приписывают шейху Мухаммаду Аль-Арифи из Саудовской Аравии, известному в своих кругах шиитскому религиозному деятелю и проповеднику. Впрочем, его представители поспешили выступить с опровержением, заявив, что верить подобным фетвам и в то, что они имеют отношение к Аль-Арифи, может только безумный. В обществе тем временем получила распространение версия о том, что подобные видеоролики - дело рук чуть ли не сторонников сирийского президента Башара Асада. Все потому, что эти фетвы частенько упоминают прорежимные сирийские СМИ в качестве демонстрации нечестивости оппозиции, отмечает Al Bawaba.

Появление роликов на исламистских сайтах и тиражирование в местных соцсетях вкупе с сообщениями СМИ о пропажах девушек вынудили власти Туниса отвечать. Сам глава Министерства по делам религии призвал женщин не принимать призывы к "секс-джихаду" всерьез как волю Аллаха или даже рекомендацию проповедников.

Против "секс-джихада" опосредованно выступили также активистки FEMEN, объявившие "топлес-джихад" в знак протеста против преследования своей тунисской соратницы Амины Тайлер. Девушка, напомним, опубликовала в соцсети свою фотографию в полуобнаженном виде. Но одном снимке на теле было написано по-арабски: "Мое тело принадлежит только мне и не представляет чью бы то ни было честь". На другом - по-английски: "Е**** я вашу мораль".

Один из мусульманских лидеров Туниса в ответ на это опубликовал фетву, в которой заявил, что за этот поступок, по законам шариата, Амина должна получить 80-100 ударов плетью, после чего ее надо изолировать и забить камнями до смерти. Протестуя против подобных нравов, 4 апреля активистки Femen вышли на улицы, как водится, с голой грудью. Акцию они прозвали "titslamism" ("сисьламизм"). Судьба 19-летней Амины остается неизвестной.