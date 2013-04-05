Американский рэпер, возглавивший список опасных террористов, снова напомнил о себе в Сети

5 апреля 2013, 13:32

Джихадист рассказывал, что "борьба - это часть его религии", а еще он заботится о нескольких женах, помогает им по хозяйству и выращивает овощи.

 В Сети объявился главный террорист Омар Шафик Хаммами. Он занял первое место в списке самых опасных террористов после убийства главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, и который разыскивается с 2006 года. Террорист американского происхождения, молчание которого иногда заставляет думать спецслужбы, что он мертв, переубедил в этом своих преследователей в интервью, которое он дал изданию Wired через Twitter. 

 По его словам, он не только находится в добром здравии в Сомали, но и по-прежнему проповедует джихад, угрожая неверным, а о возвращении на родину даже не помышляет.

По признанию журналиста издания Спенсера Акермана, у него нет никаких доказательств того, что он беседовал именно с рэпером-джихадистом Хаммами, которого считают главой связанной с "Аль-Каидой" группировки "Аш-Шабаб" из Сомали. Однако судя по тому, как долго он выходил на контакт с собеседником, судя по условиям террориста, на которых должен был вестись диалог и принимая во внимание слова Хаммами, Акерман более, чем уверен, что ему отвечал разыскиваемый ФБР преступник. Как подчеркивает журналист, написав террористу в Twitter, где он представлен как @abumamerican он несколько месяцев пытался договориться с ним об интервью. В результате тот исключил такие способы связи, как телефон, Skype, электронная почта, согласившись пообщаться только в Twitter.

Первое, что прояснил террорист - это то, что он не собирается возвращаться в США, где сейчас только за одну информацию о нем обещают пять миллионов долларов. "Я стараюсь наносить удар интересам США повсюду. Ни на секунду не задумывался о том, чтобы вернуться. Пути назад нет", - сказал Хаммами. Он сказал, что не верит в то, что спасется, если сдастся американским властям.

"Меня не ждет никакая участь, кроме той, что настигла Анвар аль-Авлаки", - уверен он.

Напомним, что лидер террористической группировки Анвар аль-Авлаки, который также имел американское происхождение, был убит в результате авиаудара американских беспилотников в Йемене в 2011 году.

По словам Хаммами, "борьба - это часть его религии". Речь идет о противостоянии тем, кто не следует законам джихада. При этом "терроризм никогда не был его целью", сказал он. И за свою жизнь он убил только одного человека, "даже не американца". Это был пленник группировки Аш-Шабаб, с которым он предпочел расправиться, так как знал, что "тот был хуже козы". "Это было религиозно оправдано", - уверен террорист.

Джихадист также рассказывал, что заботится о нескольких женах, помогает им по хозяйству и выращивает овощи. Но это все равно не помогло составить автору статьи мирную картину жизни Хаммами. "Этот 29-летний парнишка из Алабамы действительно готов убивать или быть убитым за свою идею", - делает вывод журналист Wired.

Стоит отметить, что Хаммами, обвиняемый в связях с террористами с 2006 года, считается особо опасным в связи с тем, что помимо прочего, записывает на английском языке пропагандистские песни в стиле рэп о джихаде и исламе, и таким образом может заставить англоязычную молодежь начать священную войну. 

Ранее, в 2012 году, ФБР предполагало, что Хаммами мертв, так как в Сети появилось видео, на котором американец рассказал, будто у него серьезные разногласия с исламистами. Также министр обороны Сомали отмечал, что джихадского рэпера могли убить в перестрелке между национальной армией и террористами, однако эти сомнения были сняты, когда он в очередной раз появился в видео на YouTube.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
террорист рэпер Усама бен Ладен американец
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять