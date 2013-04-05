Американский рэпер, возглавивший список опасных террористов, снова напомнил о себе в Сети

В Сети объявился главный террорист Омар Шафик Хаммами. Он занял первое место в списке самых опасных террористов после убийства главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, и который разыскивается с 2006 года. Террорист американского происхождения, молчание которого иногда заставляет думать спецслужбы, что он мертв, переубедил в этом своих преследователей в интервью, которое он дал изданию Wired через Twitter.

По его словам, он не только находится в добром здравии в Сомали, но и по-прежнему проповедует джихад, угрожая неверным, а о возвращении на родину даже не помышляет.

По признанию журналиста издания Спенсера Акермана, у него нет никаких доказательств того, что он беседовал именно с рэпером-джихадистом Хаммами, которого считают главой связанной с "Аль-Каидой" группировки "Аш-Шабаб" из Сомали. Однако судя по тому, как долго он выходил на контакт с собеседником, судя по условиям террориста, на которых должен был вестись диалог и принимая во внимание слова Хаммами, Акерман более, чем уверен, что ему отвечал разыскиваемый ФБР преступник. Как подчеркивает журналист, написав террористу в Twitter, где он представлен как @abumamerican он несколько месяцев пытался договориться с ним об интервью. В результате тот исключил такие способы связи, как телефон, Skype, электронная почта, согласившись пообщаться только в Twitter.

Первое, что прояснил террорист - это то, что он не собирается возвращаться в США, где сейчас только за одну информацию о нем обещают пять миллионов долларов. "Я стараюсь наносить удар интересам США повсюду. Ни на секунду не задумывался о том, чтобы вернуться. Пути назад нет", - сказал Хаммами. Он сказал, что не верит в то, что спасется, если сдастся американским властям.

"Меня не ждет никакая участь, кроме той, что настигла Анвар аль-Авлаки", - уверен он.

Напомним, что лидер террористической группировки Анвар аль-Авлаки, который также имел американское происхождение, был убит в результате авиаудара американских беспилотников в Йемене в 2011 году.

По словам Хаммами, "борьба - это часть его религии". Речь идет о противостоянии тем, кто не следует законам джихада. При этом "терроризм никогда не был его целью", сказал он. И за свою жизнь он убил только одного человека, "даже не американца". Это был пленник группировки Аш-Шабаб, с которым он предпочел расправиться, так как знал, что "тот был хуже козы". "Это было религиозно оправдано", - уверен террорист.

Джихадист также рассказывал, что заботится о нескольких женах, помогает им по хозяйству и выращивает овощи. Но это все равно не помогло составить автору статьи мирную картину жизни Хаммами. "Этот 29-летний парнишка из Алабамы действительно готов убивать или быть убитым за свою идею", - делает вывод журналист Wired.

Стоит отметить, что Хаммами, обвиняемый в связях с террористами с 2006 года, считается особо опасным в связи с тем, что помимо прочего, записывает на английском языке пропагандистские песни в стиле рэп о джихаде и исламе, и таким образом может заставить англоязычную молодежь начать священную войну.

Ранее, в 2012 году, ФБР предполагало, что Хаммами мертв, так как в Сети появилось видео, на котором американец рассказал, будто у него серьезные разногласия с исламистами. Также министр обороны Сомали отмечал, что джихадского рэпера могли убить в перестрелке между национальной армией и террористами, однако эти сомнения были сняты, когда он в очередной раз появился в видео на YouTube.