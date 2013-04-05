КНДР предложила России эвакуировать из страны своих дипломатов

5 апреля, МИД Северной Кореи обратился к посольству России в Пхеньяне и другим дипмиссиям и предложил эвакуировать всех сотрудников в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове.

Как сообщил пресс-атташе посольства РФ, в дипмиссии предложение приняли к сведению, но никакого решения пока не принято, пишет РИА Новости

В настоящее время посольство России работает в штатном режиме, "все спокойно, никакой напряженности не наблюдается", сообщил представитель посольства.

Ранее сообщалось, что по данным южнокорейской разведки в районе восточного побережья КНДР на мобильных пусковых установках были установлены и замаскированы две ракеты среднего радиуса действия.

Обострение ситуации на Корейском полуострове отмечается с начала марта. После очередной санкции ООН и совместных военных учений Южной Кореи и США КНДР разорвала перемирие в Южной Кореей и неоднократно заявляла о разрыве линий экстренной телефонной связи между военными представителями Сеула и Пхеньяна.

Кроме того, КНДР заявила о повышении боевой готовности вооруженных сил для возможного нанесения ударов по военным базам США на острове Гуам и Гавайях, а также по американским объектам на континенте.

2 апреля, Пхеньян объявил, что планирует возобновить эксплуатацию ядерного реактора Йонбен, остановленного в 2007 году в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.