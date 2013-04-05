Экспертизы с телом Березовского затягиваются: по предварительной версии, было самоубийство

Патологоанатомы продолжат исследование тела Бориса Березовского, который скончался 23 марта, еще около восьми недель.

Об этом сообщили в управление полиции по региону долины реки Темза, передает ИТАР-ТАСС.

Полиция также отметила отсутствие свидетельств в пользу причастности постороннего лица или лиц к смерти Березовского. Первые результаты вскрытия показали, что "причина смерти соответствует версии повешения".

"Патологоанатом не нашел ничего, что указывало бы на насилие и борьбу", - говорится в отчете о вскрытии.

Как известно, тело 67-летнего Березовского с узлом-удавкой на шее из шарфа - "другая часть шарфа свисала с перекладины душа" - было найдено 23 марта в закрытой изнутри ванной дома близ города Аскот.

Труп обнаружил охранник-водитель из Израиля по имени Ави Навама.

Напомним, что ранее в российских СМИ появилась информация о том, что похороны бизнесмена состоятся в Лондоне на кладбище Ганнерсбери, однако дата церемонии до сих пор неизвестна. Близкий к семье умершего источник также сообщил, что это решение было принято его дочерьми – Елизаветой и Екатериной.

В свою очередь, в полиции, которая занимается расследованием дела, сообщили, что они не были проинформированы о том, где и когда состоятся похороны Березовского.

"Пока еще нам не поступало никакой информации, когда и где (состоятся похороны - прим. ред.)", - отметили в пресс-службе.

Лица из окружения бизнесмена, также не смогли подтвердить информацию о том, что его тело будет погребено на лондонском кладбище Ганнесбери.

Александр Гольдфарб, руководитель созданного Березовским Фонда гражданских свобод, о возможности проведения его похорон в Лондоне, заявил: "Я ничего не знаю по этому поводу. Я пока только в газете видел. Но они мне сообщат, когда будут осведомлены".

На аналогичный вопрос проживающий в Великобритании российский блогер Андрей Сидельников, входивший в близкое окружение олигарха, сказал: "На самом деле я не могу никаким образом подтвердить это, потому что для меня, во всяком случае, пока эта информация является первоапрельской шуткой".

"Данные сведения я не могу подтвердить никаким образом", - добавил он.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее близкие Березовского выразили желание похоронить его в Великобритании, на лондонском кладбище Ганнерсбери.

При этом в администрации Владимира Путина заверили, что готовы рассмотреть возможность захоронения олигарха в России, если поступит просьба об этом.