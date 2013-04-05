КНДР 15 апреля запустит баллистическую ракету в сторону Японии - СМИ

Запуск баллистической ракеты КНДР в сторону Японии будет произведен 15 апреля – в день рождения Ким Ир Сена.

Об этом заявили эксперты-международники, передают Вести.ru.

По мнению специалистов, переброска и установка на стартовые площадки баллистических ракет средней дальности может быть связана не с намерениями атаковать какую-либо страну, а с военными испытаниями.

Как сообщал "Главред", ракеты "Мусудан", имеющие дальность действия в три-четыре тысячи километров и, по некоторым данным, созданные по советским технологиям, впервые были показаны во время парада в 2010 году и пока не испытаны.

В случае запуска с восточного побережья КНДР, под угрозой окажутся Южная Корея, Япония и американская военная база на острове Гуам.

Ранее сегодня МИД КНДР предложил к посольству России и другим дипмиссиям в Пхеньяне эвакуировать всех сотрудников в связи с обострением обстановки на Корейском полуострове.

Нагнетание обстановки на Корейском полуострове отмечается с начала марта нынешнего года. После очередного пакета санкций ООН и совместных военных учений Южной Кореи и США, Пхеньян объявил о разрыве перемирия с Южной Кореей и неоднократно заявлял о разрыве линий экстренной телефонной связи между военными представителями Сеула и Пхеньяна.

Кроме того, КНДР заявила о повышении боевой готовности вооруженных сил для возможного нанесения ударов по военным базам США на острове Гуам и Гавайях, а также по американским объектам на континенте.

Во вторник Пхеньян объявил, что планирует возобновить эксплуатацию ядерного реактора Йонбен, остановленного в 2007 году в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.