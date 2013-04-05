Экс-глава пресс-службы ВКонтакте признался, что работал на Кремль

Бывший пресс-секретарь социальной сети ВКонтакте Владислав Цыплухин признал, что сотрудничал с Кремлем в то время, когда занимал пост руководителя пресс-службы соцсети.

Свое признание Цыплухин опубликовал на своей странице.

Он пояснил, что, с одной стороны, сотрудничество было необходимо для защиты "ВКонтакте" "от излишних поползновений".

Цыплухин отметил, что ни разу не превысил собственных полномочий, а соцсеть за это время не заблокировала ни одно оппозиционное сообщество.

С другой стороны, подчеркнул бывший пресс-секретарь "ВКонтакте", он долгое время придерживался "условно "прокремлевских" взглядов" и не скрывал этого. Он добавил, что его политические взгляды изменились после выборов в Госдуму в декабре 2011 года.

Кроме того, Цыплухин признал, что имеет отношение к проекту TJournal, анализирующему русскоязычный твиттер. Он пояснил, что врал в комментариях СМИ, утверждая, что не связан с проектом, чтобы вывести его из-под удара, и указал, что не справился с этой задачей.

"Сегодня TJournal — бизнес-проект с частным инвестором, ориентированный на западный рынок, и ему ни к чему лишние дрязги", — отметил Цыплухин.

Бывший пресс-секретарь "ВКонтакте" указал также, что считает свою значимость "серьезно переоцененной".

"Пытаясь ударить по мне (а я уверен, что небрежно собранные факты "Новой" принесли на блюдечке не просто так), пытаются ударить по ВКонтакте, проехаться по имени Дурова, бросить кость, чтобы ее грызли", — резюмировал Цыплухин.

Признание Цыплухина последовало за публикацией "Новой газеты" от 5 апреля, в которой утверждалось, что бывший пресс-секретарь соцсети вел переписку с сотрудниками администрации президента и отчитывался перед ними о своих проектах.

В частности, в тексте упоминались сообщество шутливых выдуманных новостей "Новости из будущего" и TJournal.

В конце марта "Новая газета" опубликовала еще один материал про сотрудничество "ВКонтакте" с Кремлем. Издание опубликовало тексты писем руководителя соцсети Павла Дурова и самого Цыплухина Владиславу Суркову, отправленные в декабре 2011 года.

В сообщении Дурова говорилось, что он не готов блокировать оппозиционные сообщества, потому что аудитория перейдет в Facebook. Цыплухин же в своей записке отмечает, что помогает журналисту Сергею Минаеву усиливать раскол между противостоящими группами оппозиционеров.

И Дуров, и Цыплухин тогда подчеркивали, что не имеют отношения к этим письмам.

Владислав Цыплухин руководил пресс-службой "ВКонтакте" с 2010 по середину февраля 2013 года.