Путин рассказал, чем будет заниматься на пенсии

После ухода из политики Владимир Путин планирует заниматься правом, литературой, а также общественными и спортивными проектами.

Об этом президент России заявил в интервью немецкой телекомпании ARD, перевод которого опубликован на официальном сайте Кремля.

В конце интервью немецкий журналист обратил внимание Путина на тот факт, что российский лидер уже более тринадцати лет занимает высшие должности в государстве, и поинтересовался, намерен ли он занимать свой пост максимально возможное время.

"Каждый нормальный человек всегда заглядывает за какой-то горизонт. И я далеко не самый большой долгожитель в политике", - ответил Путин.

Предполагаемое время своего ухода из высших эшелонов власти российский президент указывать не стал, но подчеркнул, что хочет и впоследствии вести деятельную жизнь.

Намерение заниматься правом и литературой он объяснил тем, что очень любит эти предметы и рассчитывает заняться ими "уже без конкретной привязки к государственной работе".

Интервью Путина немецкому телевидению приурочено к его визиту в Германию, который запланирован на 7-8 апреля. В нем был затронут широкий круг тем, включая положение иностранных компаний на территории России и деятельность российской оппозиции.