Мишель Обама в интервью назвала себя матерью-одиночкой

В телевизионном интервью для канала CBS первая леди США, оговорившись, назвала себя матерью-одиночкой.
Первая леди США Мишель Обама во время интервью телеканалу CBS, оговорившись, назвала себя "матерью-одиночкой".
Об этом сообщает РИА Новости.
Рассуждая о трудностях, с которыми сталкиваются работающие родители, не имеющие времени для занятий с детьми, Мишель привела себя в качестве примера "работающей матери-одиночки".
"Я не должна говорить "одиночка" – просто работающая мать. Знаете, когда ваш муж — президент, иногда чувствуешь себя немного одиночкой, но он с тобой", — сразу же поправилась миссис Обама.
По словам супруги президента, прежде чем переселиться в Белый дом, у нее из-за работы не хватало ни времени, ни сил, на стряпню и походы по магазинам.