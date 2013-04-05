Мишель Обама в интервью назвала себя матерью-одиночкой

Первая леди США Мишель Обама во время интервью телеканалу CBS, оговорившись, назвала себя "матерью-одиночкой".

Об этом сообщает РИА Новости.

Рассуждая о трудностях, с которыми сталкиваются работающие родители, не имеющие времени для занятий с детьми, Мишель привела себя в качестве примера "работающей матери-одиночки".

"Я не должна говорить "одиночка" – просто работающая мать. Знаете, когда ваш муж — президент, иногда чувствуешь себя немного одиночкой, но он с тобой", — сразу же поправилась миссис Обама.

По словам супруги президента, прежде чем переселиться в Белый дом, у нее из-за работы не хватало ни времени, ни сил, на стряпню и походы по магазинам.