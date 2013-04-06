Послы Евросоюза обсудят предложение Северной Кореи об эвакуации

Сегодня,6 апреля, в Пхеньяне соберутся послы стран Евросоюза, которые находятся в КНДР, чтобы обсудить предложение властей об эвакуации из страны персонала дипмиссий.

Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Болгарии, пишет РИА Новости

"Главы дипломатических миссий в Пхеньяне соберутся завтра (в субботу), чтобы обсудить общую позицию и совместные действия", - цитирует ряд европейских СМИ заявление болгарского дипломата.

Ранее в пятницу северокорейский МИД предложил иностранным посольствам рассмотреть вопрос об эвакуации своих сотрудников в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове.

КНДР 15 апреля запустит баллистическую ракету в сторону Японии - СМИ

Как известно, в пятницу, 5 апреля, в Южной Кореи сообщили, что КНДР разместила две ракеты на мобильных пусковых установках. Как считают американские эксперты, КНДР может запустить баллистическую ракету в сторону Японии 15 апреля - в 101 годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Нагнетание обстановки на Корейском полуострове отмечается с начала марта. После очередной санкции ООН и совместных военных учений Южной Кореи и США КНДР разорвала перемирие в Южной Кореей и неоднократно заявляла о разрыве линий экстренной телефонной связи между военными представителями Сеула и Пхеньяна.