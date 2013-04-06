На "Фукусиме -1" произошла утечка 120 тонн радиоактивной воды

Оператор АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО объявила об утечке 120 тонн загрязненной воды с общим содержанием радиоактивных элементов 710 миллиардов беккерелей

Об этом сообщили японские СМИ, пишет РИА Новости.

Радиоактивная вода хранилась в подземном резервуаре на территории станции. Ночью в пятницу компания объявила о возможной утечке, не называя точного количества воды. В субботу утечка воды в почву подтвердилась и стало известно, что содержание в ней радионуклидов составляет около 5,9 тысяч беккерелей на кубический сантиметр.

ТЕРСО уже начала перекачивать воду в другой резервуар, однако эта работа может занять пять-шесть дней.

В последние недели неполадки и аварии преследуют АЭС "Фукусима-1", где два года назад из-за сильного цунами произошла остановка систем охлаждения реакторов и расплавление топлива. Ситуацию удалось стабилизировать, на станции продолжаются работы по ликвидации аварии.

Напомним, в конце марта АЭС "Фукусима-1" показала, что способна преподнести новые неприятные сюрпризы: неожиданно для специалистов вышли из строя системы охлаждения бассейнов с отработанным ядерным топливом. В бассейнах стала подниматься температура, аварию назвали самой серьезным происшествием после 2011 года. Через сутки систему удалось запустить заново.

Выяснилось, что причиной остановки систем охлаждения стала крыса, которая пробралась на распределительный щит и вызвала короткое замыкание.

Однако, 5 апреля компания снова объявила о прекращении охлажения бассейнов с ОЯТ.На этот раз причиной стала решетка, которую стали устанавливать около распределительного щита, чтобы защитить его от крыс.