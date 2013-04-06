Мощное землетрясение в Индонезии вызвало панику у населения

Сильное землетрясение магнитудой 7,2 на востоке Индонезии вызвало панику среди местного населения в провинции Папуа, в том числе в ее административном центре Порт-Нумбае (Джаяпура).

Согласно данным Геологической службы США, очаг землетрясения залегал на глубине 68 километров, его эпицентр располагался в 246 километрах от населенного пункта Абепура, пишет РИА Новости.

"Землетрясение было достаточно сильным, чтобы разбудить спавших людей и выбить стекла, но дома не подверглись разрушениям", — сказал представитель местной метеорологической службы.

По его словам, сила землетрясения наиболее ощущалась в городе Мулиа. Метеорологи добавили, что очаг землетрясения залегал на суше и землетрясение не спровоцирует цунами.

Данных о жертвах и разрушения пока не поступало, однако местные власти сообщили, что из-за землетрясения были выбиты стекла в некоторых зданиях. Люди в столице Папуа из-за содрогания земли выбежали из домов на улицу, многие запаниковали и кричали.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" (мощного тектонического разлома). Ежегодно сейсмологи регистрируют там 6 тысяч — 7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0. В декабре 2004 года мощнейшее цунами в Индонезии унесло жизни сотен тысяч человек.

Напомним, в марте на острове Тайвань произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7