Жертвами теракта в Ираке стали 25 человек, 60 ранены

В Ираке, 25 человек погибли, 60 человек получили ранения в результате теракта в г. Баакубе в 50 километрах от Багдада.

Атака произошла на встрече одного из кандидатов, который участвует в муниципальных выборах, со своими сторонниками, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сначала смертник бросил в толпу гранату, а затем привел в действие закрепленную на поясе бомбу.

Напомним, в конце марта, в ираке произошла серия терактов. Жертвами которых стали 17 человек. 70 человек получили ранения различной степени тяжести, многие из них были в критическом состоянии.