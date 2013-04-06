Лукашенко подарит свои миллиарды на Кипре тем, кто их найдет

6 апреля 2013, 14:48

Если бы у Лукашенко были огромные деньги, он бы вложил их в модернизацию предприятия, выпускающего шерстяные ткани.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отвергает обвинения в наличии у него финансовых средств на Кипре и неожиданно предложил тем, кто сможет их найти, забрать себе.

"Что касается миллиардов Лукашенко, то могу только повторить: заберите. 60% забрал Кипр, а остальное - заберите, кто найдет. Есть возможность, заберите не только у Лукашенко, но и у близких и приближенных", - заявил Лукашенко в Минске, посещая ОАО "Сукно", .сообщает "Интерфакс".

По его словам, если бы он располагал средствами, обладание которыми ему приписывают, он бы вложил эти деньги в модернизацию предприятия, выпускающего шерстяные ткани.

На этой неделе СМИ сообщили о том, что в кипрских банках оказались заморожены крупные суммы денег, принадлежащих президенту Белоруссии и его приближенным в политических и деловых кругах.

Обвинение в наличии средств в кипрских банках Лукашенко связывает с тем, что его в очередной раз хотят "уколоть": "Я к этому уже привык".

Президент Кипра считает, что его страну превратили в "подопытного кролика"

Кипрский кризис никак не повлиял на страну, уверял он: "Белорусских денег там нет. То есть наши банки с ними практически не связаны. Поэтому нас это волнует только с той точки зрения, что в Европейском союзе появляются новые очаги кризиса. А ЕС - это наш основной экспортный рынок", - заявил Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что ему понравилось высказывание премьер-министра России о кипрской ситуации: "Евросоюз награбил награбленное". "Не бедные люди прятали там деньги, в этих оффшорах. Ну, поделились с кипрским народом под диктовку Евросоюза. Поэтому меня эта ситуация абсолютно не напрягает", - сказал он.

"Нас евросоюзовцы упрекают в нарушении прав человека... А как понять, что ЕС ободрал сейчас огромную часть населения? Да, не бедные прятали там деньги, но это было законно. А тут задним числом заморозили все, что было, и 60% отобрали, - посетовал глава Белоруссии. - Вот вам права человека с точки зрения Евросоюза. Кипр этого не делал бы сам, этого потребовал Евросоюз. Это я знаю точно".

"Вот и все права человека: отобрали у людей собственность, хоть и не у бедных людей", - отметил он.

Политолог, замдекана мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев заявил в интервью белорусскому порталу Хартия-97, что налог на вклады в банках острова, который может быть одобрен в пятницу, ударит по приближенным к Лукашенко чиновникам и бизнесменам. 

"Кипр, наряду с Австрией, Кубой и некоторыми арабскими странами, входит в число государств, где хранят свои деньги белорусские олигархи и "семья" диктатора. Если сопоставить факты, то можно предположить, что сумма, которая лежит на их вкладах в банках острова, достигает 800 миллионов долларов. Это в первую очередь деньги, полученные от махинаций с российской нефтью и энергоресурсами, а также откаты от калийного бизнеса", - заявил эксперт.

Брюссельское издание EUobserver в феврале 2012 года также писало о том, что Лукашенко и его приближенные используют зарегистрированные на Кипре компании для покупки недвижимости в Минске, а олигарх Владимир Пефтиев давно ведет свой бизнес на острове.

Напомним, решение властей Кипра списать с банковских депозитов новый налог вызвало панику среди бизнесменов Украины.

По оценкам некоторых экспертов, на Кипре могут находиться до 2 млрд евро, принадлежащих украинским бизнесменам и фирмам.

Соответственно, их потери могут составить до 200 млн евро.

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Лукашенко Кипр обвинение миллиарды
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