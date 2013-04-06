Фидель Кастро посоветовал лидеру КНДР умерить страсти

Бывший кубинский лидер Фидель Кастро прервал длительное молчание и выступил с новой статьей в прессе.

Причиной этому стала ситуация на Корейском полуострове, пишет Утро.ру.

Ким Чен Ыну Фидель в вежливой форме посоветовал успокоиться. А своим читателям Кастро напомнил, что разумная жизнь появилась на планете Земля около 200 тыс. лет назад ("хотя недавние открытия могут поставить это под сомнение", добавил Фидель). Что касается жизни вообще, то она существует в нашей Солнечной системе уже миллионы лет, отметил бывший кубинский лидер.

После прозрачного намека про зарождение жизни, Фидель Кастро отметил, что именно в таком контексте следует рассматривать "невероятную и абсурдную ситуацию, созданную на Корейском полуострове, в пределах географического региона, в котором живут почти пять миллиардов из семи, населяющих нашу планету".

Бывший президент также напомнил, что в ходе Корейской войны 1950-1953 гг. американский генерал Дуглас Макартур предлагал применить против КНДР ядерное оружие, "но даже Гарри Трумэн не решился на это". По словам экс-лидера Кубы, ответственность за предотвращение нового конфликта лежит как на нынешнем руководстве КНДР, так и на руководстве США.

"Теперь, когда страна продемонстрировала свои технические и научные достижения, мы хотим напомнить ей о ее обязательствах перед другими странами, которые были ее большими друзьями, и было бы также несправедливо забыть тот факт, что подобная война затронет более 70% населения планеты", - отметил Кастро-старший.

Он добавил, что если война все-таки начнется, то ответственность за это падет также на США и лично на Барака Обаму, который войдет в историю как "самый зловещий персонаж в истории Соединенных Штатов". Как напомнил Кастро, предотвращение войны зависит и от воли американского народа.

Напомним, обстановка на Корейском полуострове заметно обострилась в последние месяцы после очередного ядерного испытания в КНДР и совместных военных учений США и Южной Кореи. Накануне Пхеньян посоветовал иностранным дипломатам покинуть страну.