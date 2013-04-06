В Германии нашли 50 бывших надзирателей "Освенцима": немощные, но живые

Немецкое ведомство, занимающееся расследованием преступлений национал-социализма, вышло на след 50 бывших надзирателей фашистского концлагеря "Освенцим".

В ближайшие недели в их отношении может быть начата доследственная проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По данным издания, надсмотрщики лагеря смерти, которым сейчас примерно по 90 лет, не скрывались за границей, а проживали на территории Германии. Сообщается, что следователям уже известны их имена и адреса. Всем им грозит обвинение в пособничестве убийству.

Прокурор Курт Шримм, который последние 13 лет возглавляет Центральное ведомство управлений юстиции земель ФРГ по расследованию национал-социалистских преступлений, в беседе с изданием отметил, что считает дело против надзирателей перспективным, даже несмотря на то, что из-за недостатка свидетелей вину подозреваемых доказать будет сложно. При этом он апеллирует к делу Ивана Демьянюка, которое удалось довести до вынесения обвинительного приговора.

Как отмечает "Эхо Москвы", новость сенсационная. Дела надзирателей Освенцима рассматривались в 60-е годы прошлого века, а последний приговор, причем оправдательный, был вынесен 37 лет назад. Поразительно также, что найдено так много сотрудников лагеря. Ну и, конечно, удивительно, что работавшие в Освенциме, где было замучено более миллиона человек, являются долгожителями.

Как известно, в мае 2011 года Высший земельный суд Мюнхена признал депортированного из США Демьянюка виновным в том, что он работал охранником концлагеря Собибор в Польше, и приговорил его к пяти годам лишения свободы. При этом судья, вынесший Демьянюку обвинительный приговор, распорядился освободить его на время рассмотрения апелляции. После этого Демьянюк был помещен в дом престарелых, где и умер в марте 2012 года.

Концентрационный лагерь Освенцим был расположен на территории современной Польши, оккупированной фашистской Германией. В период с 1941 по 1945 года в лагере были умерщвлены около 1,3 млн человек, в том числе около миллиона евреев.