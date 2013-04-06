Заключенные Кипра собрали деньги для бедствующих земляков

Заключенные, отбывающие наказание в центральных кипрских тюрьмах, собрали более 11 тысяч долларов на оказание медпомощи малообеспеченным семьям страны. Многие из заключенных решили отказаться от покупки продуктов, чтобы выручить своих бедствующих соотечественников. Эти средства будут направлены в клиники, работающие на добровольной основе, передает Вести.ру.

"Заключенные считают, что доступ к медицинской помощи важен так же, как и получение пищи. Им важно помогать малообеспеченным семьям, которые пытаются пережить финансовые проблемы страны", — рассказала депутат Европарламента от Кипра Елена Теоксарос.

Ранее десятимиллиардный кредит островному государству был одобрен, однако обстановка на Кипре остается крайне сложной. Банкоматы не выдают в одни руки более 300 евро в сутки, а выезжающие из страны не могут взять с собой более тысячи.

Накануне в адрес ЦБ и президента Кипра пригрозили расправой за "стрижку" депозитов.