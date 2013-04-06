Переговоры "шестерки с Ираном о ядерной программе провалились

6 апреля, в Алма-Ате завершился очередной раунд переговоров Тегерана и "шестерки" (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания и Германия)по ядерной программе Ирана. Стороны представили свои варианты разрешения конфликта, однако не пришли к какому-либо консенсусу.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, предложение иранской стороны "в определенной мере учитывает подход "шестерки", и все же стороны значительно продвинулись в обсуждении проблемы. Несмотря на определенный прогресс, Москва сожалеет, что на переговорах не удалось добиться прорыва, пишут Вести.ру.

"Стороны сосредоточились на главных вопросах по укреплению доверия, это серьезный результат. С точки зрения процесса и формирования переговорной атмосферы, продвинулись далеко, но позиции по-прежнему не состыкованы, сложно находить точки соприкосновения, — сказал дипломат, добавив, — надеемся, что дата и место нового полноформатного раунда будут определены в ближайшем будущем. Нынешние переговоры "шестерки" с Ираном, безусловно, шаг вперед".

Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон, в свою очередь, рассказала, что "шестерке" необходимо провести ряд консультаций перед началом следующего раунда переговоров. По ее словам, обсуждение иранской ядерной программы обязательно продолжится, но необходимо взять тайм-аут, чтобы понять, в каком направлении дальше работать. "Это же не просто разговоры, это переговоры для цели, для результата", — подчеркнула Кэтрин Эштон.

Так же как и Сергей Рябков, дипломат отметила возросшую продуктивность в беседе с представителем Тегерана. "Мы обсуждали вопросы в больших подробностях, чем ранее. Ранее такого не было, и мы будем продолжать в том же направлении, потому что цель любых санкций — это оказать давление с тем, чтобы процесс заработал, и я считаю, что мы должны работать максимально интенсивно с тем, чтобы обеспечить успех нашего мероприятия и успешного разрешения вопроса", — добавила она.

Глава иранской делегации Саид Джалили также считает, что переговоры вышли на качественно другой уровень, "обсуждения прошли хорошие". По словам дипломата, в следующем раунде все будет зависеть от искренности представителей "шестерки" и "готовности принять соответствующие меры доверия".