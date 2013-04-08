Северная Корея, возможно, готовится к четвертому ядерному испытанию - СМИ

В КНДР, возможно, готовятся к проведению четвертого подземного ядерного испытания.

Об этом сообщает южнокорейская газета "Чунан Ильбо" со ссылкой на источник в правительстве РК, пишет РИА Новости.

"Мы зарегистрировали повышенную активность рабочих сил и транспорта в районе южного тоннеля на ядерном полигоне Пунгери" на северо-востоке Северной Кореи, сообщил изданию источник в правительстве, добавив, что у властей "есть данные, что КНДР готовится к четвертому ядерному испытанию".

"Мы анализируем (данные), чтобы понять, действительно ли ведется подготовка к еще одному испытанию или же это просто средство давления на Сеул и Вашингтон", — цитирует газета источник. Отмечается, что "активность (на полигоне) очень схожа с тем, что происходило перед проведением третьего ядерного испытания".

Как известно, КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, в 2006, в 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества. Также ожидается, что в ближайшее время КНДР осуществит пуск ракеты с дальностью полета около 3 тысяч километров в ответ на проводимые в Южной Корее совместные с США военные учения.

Напомним, 5 апреля, северокорейский МИД предложил иностранным посольствам рассмотреть вопрос об эвакуации своих сотрудников в связи с обострением ситуации на Корейском полуострове. КНДР предупредила иностранных дипломатов, что после 10 апреля не сможет гарантировать их безопасность.

Видео: Вести.ру