В Перу разбился вертолет, погибли не менее девяти человек

В Перу разбился вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Эликоптерос де Пасифико".

По предварительным данным, погибли четыре члена экипажа и пятеро пассажиров. По другой версии, число погибших достигает 13, пишет ИТАР-ТАСС.

Крушение вертолета произошло в департаменте Лорето. Он перевозил сотрудников нефтяной компании "Перенко".

Никаких версий о причинах крушения пока не распространялось.

Напомним, 7 января текущего года, на севере Перу разбился вертолет, в результате чего погибли сразу семь человек.

Как заявил тогда местный прокурор, среди погибших пятеро американцев и двое граждан Перу.