В Перу разбился вертолет, погибли не менее девяти человек

Вертолета перевозил сотрудников нефтяной компании.
В Перу разбился вертолет Ми-8, принадлежащий компании "Эликоптерос де Пасифико".
По предварительным данным, погибли четыре члена экипажа и пятеро пассажиров. По другой версии, число погибших достигает 13, пишет ИТАР-ТАСС.
Крушение вертолета произошло в департаменте Лорето. Он перевозил сотрудников нефтяной компании "Перенко".
Никаких версий о причинах крушения пока не распространялось.
Напомним, 7 января текущего года, на севере Перу разбился вертолет, в результате чего погибли сразу семь человек.
Как заявил тогда местный прокурор, среди погибших пятеро американцев и двое граждан Перу.