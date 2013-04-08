Скандальный WikiLeaks опубликовал секретные данные разведки США

Скандальный сайт WikiLeaks опубликовал в понедельник 1,7 миллиона документов дипломатической службы и разведки США за 1973-1976 годы.

Об этом сообщается на сайте основателя WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа, пишет РИА Новости.

По его словам, документы проливают свет "на целый спектр" действий США, оказавших влияние на мировую политику и историю. Многие из документов были адресованы или составлены лично Генри Киссинджером, занимавшим пост госсекретаря США с 1973 по 1977 год.

WikiLeaks назвал эту базу данных "Публичной библиотекой дипломатии США" (PlusD). Большая часть документов маркирована как "не для распространения" (NODIS, no distribution). Часть документов также изначально имела статус секретных.

Среди опубликованных документов телеграммы, отчеты разведки, переписка конгресса и ряд других документов, рассекреченных властями США и выложенными в открытый доступ.

Как известно, громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. В декабре того же года MasterCard, PayPal и Visa прекратили принимать пользовательские пожертвования в пользу интернет-портала, мотивируя свое решение вовлеченностью сайта в противозаконную деятельность.

Напомним, Ассанж с июня прошлого года находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks опасается, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.