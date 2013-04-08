Расследование смерти Березовского: полиция вышла на киллера

Полиция Великобритании в рамках выяснения обстоятельств смерти Бориса Березовского обнаружила данные о предполагаемом плане покушения на другого российского бизнесмена — Андрея Бородина.

Об этом сообщает местная The Daily Mirror, пишут Вести.ру.

Предполагаемый наемный убийца сообщил следователям, что за убийство 45-летнего экс-президента Банка Москвы ему якобы обещали 660 тысяч фунтов стерлингов.

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В территориальном отделении полиции Великобритании в графствах Бакингемшир Темз-Велли рассказали, что "получили сообщение о том, что 45-летний мужчина получил угрозу в свой адрес" в декабре прошлого года. По данным газеты, речь идет именно об Андрее Бородине.

Андрей Бородин перебрался в Великобританию со своей женой Татьяной два года назад и получил там политическое убежище. Его дом стоимостью в 140 миллионов фунтов располагается в городе Хенли-он-Темз в графстве Оксфордшир. Это примерно в 22,5 километра от особняка Березовского, где тот был найден мертвым.

Как сообщалось ранее, на коронерских слушаниях по делу о смерти 68-летнего олигарха уже появилась информация о том, что на шее Березовского, тело которого нашел в ванной комнате его дома под Лондоном телохранитель, был завязан узел из ткани.



Напомним, Березовский был найден мертвым в одном из своих домов в Лондоне 23 марта. Вскрытие показало, что он умер от удушения.

видео: Вести.ру

