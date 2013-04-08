Голые Femen послали Путина на ***, опубликовано фото

Активистки женского движения Femen устроили акцию на промышленной ярмарке в Ганновере в то время, когда ее осматривали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.

В тот момент, когда Путин и Меркель стояли у стенда компании Volkswagen, несколько девушек, которые находились среди многочисленных журналистов, прорвались за ограждение, разделись по пояс и стали выкрикивать нецензурные лозунги на английском языке. Эти же фразы были написаны на их телах, сообщает РИА Новости.

Охрана задержала девушек. Те продолжали выкрикивать лозунги, но Путин и Меркель, не обращая на них внимания, неторопливо перешли в следующий зал.

Ранее "Главред" сообщал, что в январе 2013-го Femen открыли свой филиал в Германии и даже провели открытую секс-тренировку (ФОТО).

Фото: haz.de