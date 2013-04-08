Путину понравились голые Femen: ничего страшного он не увидел

Президент РФ Владимир Путин заявил, что акция девушек из Femen, которые на промышленной ярмарке в Ганновере выкрикивали лозунги, раздевшись до пояса, ему понравилась, но дискутировать по политическим вопросам лучшего всего в одетом виде.

"Что касается акции — она мне понравилась", — сказал Путин, отвечая на вопрос одного из журналистов на совместной пресс-конференции с Меркель, сообщает РИА Новости.

Он выразил мнение, что такая акция "помогает раскручивать" Ганноверскую ярмарку. Вместе с тем российский лидер отметил, что все-таки "по политическим вопросам лучше дискутировать в одетом виде".

"Скажите спасибо украинским девушкам, они вам помогают раскрутить ярмарку, потому что, судя по всему, без таких акций о ярмарке говорили бы меньше, чем при наличии таких акций", — сказал с улыбкой президент.

"Что они там кричали, я, честно говоря, не очень расслышал, потому что секьюрити работают очень жестко. Такие здоровые лбы навалились на девчонок. Мне кажется, что это неправильно, можно было бы и помягче с ними обращаться", — сказал Путин. "Я даже не рассмотрел — они шатенки, блондинки или брюнетки?" — добавил он.

По его словам, к таким акциям уже привыкли и он ничего страшного не увидел, однако порядок лучше не нарушать. "…Раздеваться лучше в других местах, например, на нудистских пляжах. Но здесь не холодно, в принципе, не страшно простудиться", — сказал Путин.

Ранее "Главред" сообщал, что, когда Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на ярмарке стояли у стенда компании Volkswagen, несколько девушек, которые находились среди многочисленных журналистов, прорвались за ограждение к лидерам двух стран, разделись по пояс и стали выкрикивать нецензурные лозунги. Эти же фразы были написаны на их телах.

видео: youtube.com