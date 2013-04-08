Саакашвили сломал руку, катаясь на велосипеде в Турции – СМИ

Президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в Стамбуле упал с велосипеда и сломал руку.

Об этом сообщают турецкие электронные СМИ, пишет РИА Новости.

По данным портала газеты "Хюрриет", инцидент произошел в минувшее воскресенье, когда Саакашвили совершал велосипедную прогулку. Президент Грузии был доставлен в больницу, какие-либо другие подробности случившегося не сообщатся.

Программа переговоров Саакашвили с турецкими властями, запланированная на понедельник, отменена. Переговоры пройдут 9 апреля, сообщает издание.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Главред сообщал, что Саакашвили на встречу с преподавателями и курсантами Национальной академии обороны пришел с рогаткой.