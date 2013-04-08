После ядерной войны в Корее Чернобыль станет "детской сказкой" - Путин

Президент России уверен, что в случае начала ядерной войны на Корейском полуострове чернобыльская катастрофа покажется детской сказкой.

Об этом Владимир Путин заявил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает РИА Новости.

"Эскалация на Корейском полуострове беспокоит, потому что мы соседи, потому что, если, не дай Бог, что произойдет, то Чернобыль, о котором мы все хорошо знаем, может показаться просто детской сказкой", - сказал он.

Также Путин отметил, что "такая угроза есть".

"Я бы призвал всех успокоиться, и в спокойном режиме за столом переговоров начать решать все проблемы, которые там за многие годы накопились", - предложил российский лидер.

"Наша позиция по северокорейской ядерной проблеме хорошо известна, мы против оружия массового уничтожения, мы за денуклеаризацию всего Корейского полуострова", - напомнил он.

Как известно, в этом году КНДР провела подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного сообщества.

Ожидается, что в ближайшее время КНДР проведет запуск баллистической ракеты с дальностью полета 3-4 тысячи километров, в ответ на совместные учения Южной Кореи и США.