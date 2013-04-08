Террорист-смертник взорвал бомбу в центре Дамаска: 12 человек погибли

В центре Дамаска террорист-смертник ввел в действие бомбу. В результате сильного взрыва погибли по меньшей мере 12 человек. Все они — мирные жители, и среди них есть дети.

Об этом сообщили сирийские власти, передают Вести.ру.

Бомба была заложена в машине, которую террористы оставили на одном из самых оживленных перекрестков города — у здания центрального банка.

На месте взрыва остались искореженные автомобили, в нескольких зданиях выбиты стекла. Над столицей до сих пор стоит плотный белый дым. Подозревают повстанцев, представителей так называемой вооруженной оппозиции.

Напомним, 21 марта, в столице Сирии – Дамаске - в мечети был устроен теракт, жертвами которого стали 42 человека.