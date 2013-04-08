Умерла "железная леди" - Маргарет Тэтчер

8 апреля, в возрасте 87 лет умерла экс-премьер Великобритании "железная леди" Маргарет Тэтчер.

Об этом сообщает телеканал Sky News, пишет РИА Новости.



"С большой горечью Марк и Кэрол Тэтчер заявили, что их мать баронесса Тэтчер умерла после удара этим утром", — сказал представитель экс-премьера Лорд Белл.

Баронесса Тэтчер была 71-м премьер-министром Великобритании, она занимала этот пост с 1972 по 1990 годы и была первой и единственной в истории женщиной, возглавлявшей правительство Великобритании.

СМИ сообщают, что королева Великобритании Елизавета II направит личное письмо с соболезнованиями родным экс-премьера Великобритании.



"Королева скорбит в связи с новостями о смерти баронессы Тэтчер. Ее величество направит семье личное сообщение с соболезнованиями", — сообщил Букингемский дворец.



Нынешний глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна потеряла великого лидера.



"Мы потеряли великого лидера, великого премьера и великого представителя нации", — заявил он.



Также стало известно, что Кэмерон прервал свое европейское турне и в ближайшие часы вернется в Великобританию.

Маргарет Тэтчер (Margaret Thatcher, урожденная Робертс) родилась 13 октября 1925 года в Грантхэме (графство Линкольншир, Великобритания) в семье бакалейщика, сообщает РИА Новости.

Образование получила в Оксфорде, где изучала химию и стала председателем университетской консервативной ассоциации. После окончания университета работала химиком сначала в Мэннингтоне, графство Эссекс, затем в Лондоне.

В 1953 году получила диплом адвоката, специализировалась на налоговом праве.

В 1959 году Тэтчер попала в Палату общин и заняла пост председателя парламентского Пенсионного комитета, совмещая эту должность с главой комитета по национальной безопасности.

В 1967 году Тэтчер была введена в теневой кабинет. При Эдварде Хите, премьер‑министре в 1970‑1974 годах, Маргарет Тэтчер возглавляла министерство образования, будучи единственной женщиной в правительстве. Несмотря на то, что в 1975 году консерваторы проиграли выборы, миссис Тэтчер сохранила за собой министерский портфель даже в либеральном правительстве.

В феврале 1975 года Тэтчер возглавила Консервативную партию.

Убедительная победа консерваторов в 1979 году на выборах в Палату общин сделала Маргарет Тэтчер премьер‑министром. До сих пор она осталась единственной женщиной, занимавшей этот пост в Великобритании.

В 1982 году после оккупации Аргентиной спорной территории — Фолклендских островов, Тэтчер послала в южную Атлантику военные корабли, и британский контроль над островами был восстановлен в считанные недели. Это стало ключевым фактором для второй победы консерваторов на парламентских выборах, в 1983 году.

Третий срок премьерства был для Маргарет Тэтчер самым тяжелым. В конце своего "правления" Тэтчер распространила свою жесткую политику на социальную сферу — она поощряла частное образование, введение платной медицины.

Ее твердая позиция при обсуждении спорных вопросов в экономике в 1990 году многим не нравилась и вызывала негодование в рядах ее сторонников. Так, например, "железная леди" предлагала ввести подушный налог и категорически возражала против полного участия Великобритании в Европейской денежно‑кредитной системе.

После принятия ряда непопулярных мер ей фактически не оставалось ничего другого, кроме как покинуть свой пост. В ноябре 1990 года Маргарет Тэтчер Тэтчер объявила о своей добровольной отставке "во имя единства партии и перспективы победы на всеобщих выборах"; ее место занял министр финансов Джон Мэйджор.

В 1990 году Маргарет Тэтчер получила орден "За заслуги", 26 июня 1992 года королева Великобритании Елизавета II даровала ей баронский титул и она стала пожизненным членом Палаты лордов.

Напомним, 29 марта, умер 65-летний британский актер Ричард Гриффитс, снимавшийся в фильмах о Гарри Поттере. Он скончался от осложнений, последовавших за операцией на сердце.