Появился еще один претендент на деньги Березовского, его внебрачный сын растет в Индии - СМИ

На деньги Бориса Березовского может появиться новый претендент – 10-летний внебрачный сын.

Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Экспресс газета".

Напомним, что у олигарха было три жены, от которых у него осталось шестеро детей: Елизавета, которой сейчас 41 год, 39-летняя Екатерина, 23-летний Артем, 20-летняя Анастасия, 16-летняя Арина и 15-летний Глеб.

Как отмечает издание, у Березовского долгое время не складывались отношения с женщинами: невзрачного юношу девушки просто не замечали ни в школе, ни в институте, и он начал пользоваться услугами проституток.

Сам олигарх говорил: "Высший пилотаж – это переспать с любовницей, а потом доказать жене, что ты это сделал в высших интересах семьи".

Источники сообщили, что благодаря своим связям Березовский в любое время дня и ночи мог рассчитывать на молоденькую девушку со светлыми волосами и голубыми глазами.

По данным российских журналистов, в среднем на девушку олигарх за выходные тратил около 10-15 тысяч евро.

Одной из таких девушек удалось влюбить в себя Березовского: Марианна Коновалова, которая родилась в 1982, к моменту встречи с ним достигла 14-летнего возраста, и приехала учиться в Москву из Кемерово.

Прямо на перроне ее завербовали в модельное агентство "Мадемуазель", которое занималось поставками девушек в постели богатых москвичей.

До "высоких" клиентов Марианну долго не допускали из-за капризного характера: одна из ее бывших коллег рассказала, что в момент знакомства Березовский произвел на Марианну отталкивающее впечатление, и, когда ей было предложено уединиться с олигархом, она его грубо послала.

Только большое количество дорогих подарков смогло склонить Марианну к интиму с ним.

"Через год она влюбится в меня как кошка", - хвастался Березовский дружкам.

Полное отсутствие комплексов и невероятная стервозность покорили олигарха - он снял девушке квартиру на Арбате, купил "Мерседес", приставил охрану и начал выходить с ней в свет.

Новая избранница могла запросто задвинуть официальных женщин олигарха, но делать этого не стала. Более того, она отказалась бежать с миллиардером за границу, когда над ним начали сгущаться тучи.

Однако и в Британии олигарх не забывал о Марианне: регулярно высылал ей деньги, оплачивал квартиру и учебу на факультете психологии.

Как рассказала бывшая коллега девушки по имени Татьяна, причина такой щедрости проста: "Марианна забеременела от Березовского, потому что он никогда не пользовался презервативами.

По словам Татьяны, от Березовского "залетели" еще несколько девушек. Он всегда давал им деньги на аборт плюс хорошую компенсацию, но Марианну миллиардер попросил оставить ребенка!

"Когда он сбежал за границу, Марианна поселилась в подаренной им квартире с сирийцем. Березовский узнал об этом, и сирийца сильно избили. Встречаться с девушкой он перестал, - вспоминает Татьяна.

После этого инцидента Марианна не общалась с Березовским год. Но потом попросила прощения, и олигарх продолжил давать ей деньги.