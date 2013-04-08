Названа причина смерти Маргарет Тэтчер

Экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер скончалась сегодня утром в возрасте 87 лет в результате инсульта.

Об этом заявил ее официальный представитель лорд Тимоти Белл, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее "Главред" сообща, что баронесса Тэтчер была 71-м премьер-министром Великобритании, она занимала этот пост с 1972 по 1990 годы и была первой и единственной в истории женщиной, возглавлявшей правительство Великобритании.

СМИ сообщают, что королева Великобритании Елизавета II направит личное письмо с соболезнованиями родным экс-премьера Великобритании.

"Королева скорбит в связи с новостями о смерти баронессы Тэтчер. Ее величество направит семье личное сообщение с соболезнованиями", — сообщил Букингемский дворец.

Нынешний глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна потеряла великого лидера.

Ожидается, что семья Тэтчер в ближайшие часы выступит с заявлением.