В Британии умерла Маргарет Тэтчер: все подробности

8 апреля 2013, 16:30

С "Железной леди" простятся в лондонском соборе Святого Павла, а потом кремируют и захоронят с воинскими почестями.

Маргарет Тэтчер

В понедельник, 8 апреля, на 88-м году жизни умерла экс-премьер Великобритании "железная леди" - Маргарет Тэтчер.

Как заявил официальный представитель экс-премьера - лорд Тимоти Белл – причиной смерти стал инсульт.

"С большой горечью Марк и Кэрол Тэтчер заявили, что их мать, баронесса Тэтчер, умерла после удара этим утром", — сказал лорд Белл.

Баронесса Тэтчер была 71-м премьер-министром Великобритании, она занимала этот пост с 1972 по 1990 годы и была первой и единственной в истории женщиной, возглавлявшей правительство Великобритании.

Биографию Маргарет Тэтчер ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

СМИ сообщают, что королева Великобритании Елизавета II направит личное письмо с соболезнованиями родным экс-премьера Великобритании.

"Королева скорбит в связи с новостями о смерти баронессы Тэтчер. Ее величество направит семье личное сообщение с соболезнованиями", — сообщил Букингемский дворец.

Цитаты Маргарет Тэтчер: "Дом – это место, куда вы приходите, когда вам больше нечем заняться"

Нынешний глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна потеряла великого лидера.

"Мы потеряли великого лидера, великого премьера и великого представителя нации", — заявил он.

Организацией похорон "Железной Леди" занимается специальный комитет, в состав которого входят представители контрразведки, полиции, Букингемского дворца и правительства.

Отметим, что в первые же минуты после известия о смерти Тэтчер, практически вся мировая пресса опубликовала некрологи, многие из которых называли ее "величайшим политиком современности".

При этом рядовые британцы далеко не всегда разделяют скорбь руководителей страны: в первые же секунды после известия о смерти "Железной Леди" Интернет взорвался комментариями и соболезнованиями, а британский сектор Twitter - злорадными рекомендациями о "приватизации похорон".

А в лондонском районе Брикстон в ночь на 9 апреля вспыхнули беспорядки с участием недовольных социальной политикой правительства Маргарет Тэтчер. После кончины экс-премьера толпы людей вышли на улицы, били витрины и грабили магазины.

Интернет прощается с Тэтчер: мир скорбит, Британия злорадствует

Отметим, что украинские политики также не оставили без внимания смерть "Железной Леди": слова соболезнования высказали Президент Украины Виктор Янукович и премьер Николай Азаров.

В свою очередь, Юлия Тимошенко, которая встречалась с баронессой, и провела в ее обществе несколько часов, в своем заявлении отметила, что ей будет не хватать Тэтчер и назвала ее своим учителем.

"Мне повезло, я имела честь быть знакомой с ней, общаться с ней. Скажу откровенно, что многочасовая встреча дала мне больше, чем несколько лет собственного опыта, потому что за это время моя вера в правильность собственного пути стала еще крепче", - призналась Тимошенко. 

Тэтчер на 10 лет пережила своего мужа. В последние годы она перенесла несколько инсультов и до последнего боролась с возрастным слабоумием. Из-за болезней почти не выходила на люди - не хотела, чтобы ее видели беспомощной.

Церемония прощания с Маргарет Тэтчер пройдет в лондонском соборе Святого Павла. После торжественной церемонии, во время которой экс-премьеру будут отданы воинские почести, тело Тэтчер будет кремировано в присутствии родных и близких.

Тэтчер будет похоронена 17 апреля. Похороны пройдут с воинскими почестями в том же соборе святого Павла, однако государственные похороны проводиться не будут - такова была последняя воля усопшей.

Видео: youtube.com

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