Маргарет Тэтчер похоронят с воинскими почестями

Церемония прощания с бывшим премьером Великобритании, "железной леди" Маргарет Тэтчер, скончавшейся в понедельник, пройдет в лондонском соборе Святого Павла.

Об этом со ссылкой на заявление британского правительства сообщает РИА Новости.

После торжественной церемонии, во время которой экс-премьеру будут отданы воинские почести, тело Тэтчер будет кремировано в присутствии родных и близких.

Тэтчер будет похоронена с воинскими почестями в Соборе святого Павла в Лондоне, сообщает Lenta.ru.

Церемония прощания с ней будет торжественной, но государственные похороны проводиться не будут - такова была последняя воля усопшей.

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Дата церемонии пока не называется.

Ранее "Главред" сообщал, что причиной смерти 87-летней Маргарет Тетчер стал инсульт, при этом свои соболезнования уже выразила королева Великобритании Елизавета II, а премьер Дэвид Кэмерон прервал свое европейское турне и возвращается в Великобританию.