Маргарет Тэтчер: биография

8 апреля 2013, 17:23

Маргарет Тэтчер – единственная женщина, занимавшая пост премьер‑министра Великобритании.

Маргарет Тэтчер - 1 ноября 2010 года

Будущая "Железная Леди" Маргарет Тэтчер родилась 13 октября 1925 года в Грантхэме, графство Линкольншир, Великобритания, в семье бакалейщика.

Образование она получила в Оксфорде, где изучала химию и стала главой университетской консервативной ассоциации.

После окончания университета работала химиком – сначала в Мэннингтоне, графство Эссекс, затем в Лондоне. В 1953 году получила диплом адвоката, специализировалась на налоговом праве.

В Британии умерла Маргарет Тэтчер: все подробности

Ее первая попытка начать политическую карьеру (в 1950 году она избиралась в парламент) завершилась неудачей, несмотря на то, что в ее округе консерваторы имели преимущество более 50%. И только в 1959 году, когда она выступала как "страховщик" кандидата от консерваторов Финчли в северном Лондоне, Тэтчер попала в Палату общин.

Она заняла пост председателя парламентского Пенсионного комитета, совмещая эту должность с главой комитета по национальной безопасности.

В 1967 году Тэтчер была введена в "теневой кабинет" (кабинет министров, формируемый партией, находящейся в оппозиции к партии власти в Британии). При Эдварде Хите, премьер министре в 1970-1974 годах, Маргарет Тэтчер возглавляла министерство образования, будучи единственной женщиной в правительстве.

Несмотря на то, что в 1975 году консерваторы проиграли выборы, Тэтчер сохранила за собой министерский портфель даже в либеральном правительстве.

В феврале 1975 года Тэтчер возглавила Консервативную партию.

Убедительная победа консерваторов в 1979 году на выборах в Палату общин сделала Маргарет Тэтчер премьер-министром. До сих пор она осталась единственной женщиной, занимавшей этот пост в Великобритании.

За годы пребывания на посту главы правительства Маргарет Тэтчер завоевала репутацию "железной леди": в ее кабинете вся работа строилась на четкой иерархичности, подотчетности и высокой личной ответственности; она была ярой защитницей монетаризма, ограничения деятельности профсоюзов жесткими рамками законов.

За 11 лет пребывания в должности главы британского кабинета она провела ряд жестких экономических реформ, инициировала передачу в частные руки секторов экономики, где традиционно царила монополия государства: авиакомпании British Airways, газового гиганта British Gas и телекоммуникационной компании British Telecom, выступила за увеличение налогов.

После оккупации Аргентиной в 1982 году спорной территории — Фолклендских островов, Тэтчер послала в южную Атлантику военные корабли, и британский контроль над островами был восстановлен в считанные недели. Это стало ключевым фактором для второй победы консерваторов на парламентских выборах, в 1983 году.

Третий срок премьерства был для Маргарет Тэтчер самым тяжелым. В конце своего "правления" Тэтчер распространила свою жесткую политику на социальную сферу — она поощряла частное образование, введение платной медицины.

Ее твердая позиция при обсуждении спорных вопросов в экономике в 1990 году многим не нравилась и вызывала негодование в рядах ее сторонников. Так, например, "железная леди" предлагала ввести подушный налог и категорически возражала против полного участия Великобритании в Европейской денежно-кредитной системе.

После принятия ряда непопулярных мер ей фактически не оставалось ничего другого, кроме как покинуть свой пост. В ноябре 1990 года Маргарет Тэтчер Тэтчер объявила о своей добровольной отставке "во имя единства партии и перспективы победы на всеобщих выборах"; ее место занял министр финансов Джон Мэйджор.

В 1990 году Маргарет Тэтчер получила орден "За заслуги", 26 июня 1992 года королева Великобритании Елизавета II даровала ей баронский титул и она стала пожизненным членом Палаты лордов.

После ухода Маргарет Тэтчер с политической арены стали говорить о целой политической философии — тэтчеризме, которая заключается в настойчивом, непреклонном следовании избранному курсу, несмотря на критику, недовольство, сопротивление окружающих.

В настоящее время основные партии страны, даже лейбористы, разделяют постулаты тэтчеризма. Не случайно первой, кого пригласил на Даунинг стрит (штаб-квартиру британского правительства) Тони Блэр после победы на выборах, стала Маргарет Тэтчер.

Во время премьерства Гордона Брауна Тэтчер была на Даунинг стрит дважды.

Избранный премьер министр Великобритании, лидер Консервативной партии Дэвид Кэмерон также встречался с Маргарет Тэтчер.

Здоровье и возраст все реже позволяли баронессе Тэтчер участвовать в общественной жизни. Тем не менее, в конце мая 2010 года она присутствовала на торжественном открытии новой сессии британского парламента с участием королевы Елизаветы II.

Но в 2012 году она пропустила торжественный обед на Даунинг стрит в честь 60 летнего юбилея правления королевы.

Маргарет Тэтчер — автор книги "Искусство управления государством: стратегии для меняющегося мира" (издавалась также на русском языке).

Супруг Маргарет Тэтчер, сэр Деннис Тэтчер, скончался в июне 2003 года в возрасте 88 лет. Супруги воспитали двоих детей, близнецов Марка и Кэрол (1953).

8 апреля 2013 года Маргарет Тэтчер скончалась.

Видео: youtube.com

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Великобритания биография Тэтчер железная леди
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