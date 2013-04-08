Интернет прощается с Тэтчер: мир скорбит, Британия злорадствует

Через несколько секунд после известия о смерти Маргарет Тэтчер - "Железной Леди", бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, социальные сети взорвались соболезнованиями, воспоминаниями и - особенно в британском секторе - ликованием.

В Twitter хэштеги #thatcher и #nostatefuneral ("Нет похоронам за государственный счет") сразу же стали мировыми трендами, передает "ИноСМИ".

Вот некоторые из комментариев на смерть "Железной Леди".

@MarkAmesExiled Надеюсь, что похороны Тэтчер были заблаговременно приватизированы. Не стоит лишний раз обременять налогоплательщика.

@jimrondel Покойтесь с миром, баронесса Тэтчер. Величайший из британских премьер-министров мирного времени.

@OliverBullough Я знаю, что Марк Твен такого не говорил, но "Я никогда не желал никому смерти, но некоторые некрологи читал с большим удовольствием"

@KieranRogers96 Должно быть, Тэтчер — самая ненавидимая женщина в британской истории, никогда не видел, чтобы столько народу радовалось чьей-то смерти ахаха!

@EpicureanDeal Сейчас леваки перегрызутся: "Нет, я сильнее ненавидел Тэтчер!" "Нет, я!"

@mykkym1 Хочется надеяться, что тори не планировали организовать дорогие похороны за государственный счет для миссис Тэтчер. Мы этого не можем себе позволить, да и большинство не хочет!

@PunkHammer Достаточно сказать, что мое отрочество и юность были отмечены горечью и злостью вместо радости и счастья.

@NICKolausBAUER Бывшая британская премьер-министр Маргарет "Железная леди" Тэтчер скончалась. Мне все-таки кажется, что если бы не она, апартеид закончился бы чуть раньше.

@calum_mckay512 половина из тех, кто ненавидит Тэтчер, даже не знает толком, что она сделала

@ashes1627 История запомнит Тэтчер как леди, не боявшуюся собственных убеждений.

@Matthew__Lloyd Все, кто пишет "Покойся с миром, Тэтчер", похоже, не понимают, что она уничтожала целые шахтерские города и отравляла жизнь рабочему классу.

Фотоколлаж: ИноСМИ

