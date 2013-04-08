Опубликовано видео нападения голых Femen на Путина

В Сети появилось видео того, как голые активистки движения Femen прорывались к президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Напомним, что инцидент с Femen и Путиным произошел на промышленной ярмарке в Ганновере. Раздевшиеся до пояса девушки выкрикивали лозунги, а на их телах были написаны матерные выражения в адрес российского президента (ФОТО).

Больше фото голых Femen и нападения на Путина СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

Позже путин заявил: "Что они там кричали, я, честно говоря, не очень расслышал, потому что секьюрити работают очень жестко. Такие здоровые лбы навалились на девчонок. Мне кажется, что это неправильно, можно было бы и помягче с ними обращаться".

"Я даже не рассмотрел — они шатенки, блондинки или брюнетки?" — добавил он.

видео: youtube.com