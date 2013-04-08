Лучшие цитаты Маргарет Тэтчер: "Дом – это место, куда вы приходите, когда вам больше нечем заняться"

8 апреля 2013, 18:48

Лучшие цитаты Маргарет Тэтчер: о политике, о партии, о противниках, о Британии и о семье.

"Железная Леди" Маргарет Тэтчер

 Сегодня, 8 апреля, скончалась Маргарет Тэтчер, дочь лавочника и "Железная Леди" Великобритании.

Вашему вниманию – лучшие цитаты политика, собранные ВВС.

О политических спорах:

"Я обожаю спор. Я люблю дебаты. Я не жду, что все будут просто сидеть и со мной соглашаться", - 1980 г.

"Я - не политик консенсуса. Я - политик убеждений", - 1979 г.

"Я не возражаю, если мои министры много говорят, главное, чтобы они делали так, как я сказала", - 1980 г.

"Для тех, кто с замиранием ждал этой любимой прессы фразы о "развороте на 180 градусов", я могу сказать: разворачивайтесь сами, если хотите. Леди не поворачивают", - съезд Консервативной партии 10 октября 1980 г.

Говорю, что думаю:

"Никто не вспомнил бы о Добром самаритянине, если бы у него были только благие намерения. Деньги у него тоже были", - 1980-й г.

"Мы сражались с внешним врагом на Фолклендах. Но нам всегда надо помнить о внутренних врагах, которые угрожают нашей свободе и сражаться с которыми гораздо сложнее", - о забастовке шахтеров в 1984-1985 гг.

"Общества как такового не существует. Есть отдельные мужчины и женщины, и есть семьи", - 1987 г.

"Пока я ехала сюда, я проезжала местный кинотеатр, и выяснила, что вы меня ждете, потому что на афише было написано: "Мумия возвращается", - митинг Консервативной партии в Плимуте, 2001.

Женщина в мире мужчин:

"За мою жизнь ни одна женщина не сможет занять посты премьер-министром и министра иностранных дел - эти два самых важных поста. Но как бы то ни было, я бы не хотела стать премьер-министром. Этой работе надо отдавать себя на все 100%", - 1969 г., будучи депутатом от округа Финчли в оппозиции.

"Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять проблемы, которые возникают при управлении страной", - 1979 г., когда Тэтчер стала премьером.

"Мы стали бабушкой", - о рождении внука Майкла в 1989 г.

"Если женщина проявляет характер, про нее говорят: "Вредная баба". Если характер проявляет мужчина, про него говорят: "Он хороший парень".

О Британии:

"Я не могу вынести мысли о закате Британии. Просто не могу", - апрель 1979 г.

"Человек может влезть на Эверест для себя. Но наверху он поставит флаг своей страны", - октябрь 1988 г.

О Европе:

"Я хочу вернуть свои деньги!" – на саммите ЕС в Дублине в 1980 г.

"Мы не для того успешно сокращали границы британского государства, чтобы увидеть, как они вновь нам навязываются на общеевропейском уровне, как появляется новое европейское сверхгосударство, в котором доминирует Брюссель", - 1988 г.

"Все мою жизнь из Европы шли только проблемы, а решения приходили от англо говорящих наций во всем мире", - 1999 г.

О социализме:

"Я и впредь буду критиковать социализм и противостоять социализму, потому что социализм – это зло для Великобритании. И Британия и социализм – не одно и то же", - октябрь 1975 г.

"Я ненавижу любого рода крайности. Коммунизм и Национальный фронт стремятся к доминированию государства над индивидом. Я считаю, и то, и другое подавляют права индивида. Для меня они партии одного толка".

Конец политической карьеры

"Я сражаюсь - я сражаюсь, чтобы победить", - 21 ноября 1990 г. после поражения в первом раунде выборов лидера Консервативной партии. На следующий день Тэтчер подала в отставку.

"Это странный старый мир", - 27 ноября 1990 г., на последнем заседании кабинета министров.

"Это было предательством с улыбкой на лице. Пожалуй, это было самое худшее", - 1993 г., о коллегах по кабинету, которые советовали ей уйти в отставку.

"Дом – это место, куда вы приходите, когда вам больше нечем заняться", - мая 1991 г., полгода спустя после отставки.

Лидеры других стран – о Тэтчер:

"У нее глаза Калигулы, но рот – Мэрилин Монро", - президент Франции Франсуа Миттеран.

"Чего хочет эта домохозяйка? Чтобы ей мои яйца на подносе принесли?" - президент Франции Жак Ширак во время саммита в Брюсселе 1988г.

"От Маргарет Тэтчер у меня всегда болела голова", - Гельмут Коль в своих мемуарах.

"Она всегда была привлекательной женщиной. Хоть она и не была столь привлекательна, как кинозвезда, но она могла вести себя как кинозвезда, если хотела", - пресс-секретарь Даунинг-стрит при Тэтчер, сэр Бернард Ингэм.

"Эта женщина своевольна, упряма и самонадеянна", - оценка отдела персонала компании ICI, куда в 1948 г. Маргарет Робертс не приняли на работу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
смерть Тэтчер железная леди
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять