Лучшие цитаты Маргарет Тэтчер: "Дом – это место, куда вы приходите, когда вам больше нечем заняться"

Сегодня, 8 апреля, скончалась Маргарет Тэтчер, дочь лавочника и "Железная Леди" Великобритании.

Вашему вниманию – лучшие цитаты политика, собранные ВВС.

О политических спорах:

"Я обожаю спор. Я люблю дебаты. Я не жду, что все будут просто сидеть и со мной соглашаться", - 1980 г.

"Я - не политик консенсуса. Я - политик убеждений", - 1979 г.

"Я не возражаю, если мои министры много говорят, главное, чтобы они делали так, как я сказала", - 1980 г.

"Для тех, кто с замиранием ждал этой любимой прессы фразы о "развороте на 180 градусов", я могу сказать: разворачивайтесь сами, если хотите. Леди не поворачивают", - съезд Консервативной партии 10 октября 1980 г.

Говорю, что думаю:

"Никто не вспомнил бы о Добром самаритянине, если бы у него были только благие намерения. Деньги у него тоже были", - 1980-й г.

"Мы сражались с внешним врагом на Фолклендах. Но нам всегда надо помнить о внутренних врагах, которые угрожают нашей свободе и сражаться с которыми гораздо сложнее", - о забастовке шахтеров в 1984-1985 гг.

"Общества как такового не существует. Есть отдельные мужчины и женщины, и есть семьи", - 1987 г.

"Пока я ехала сюда, я проезжала местный кинотеатр, и выяснила, что вы меня ждете, потому что на афише было написано: "Мумия возвращается", - митинг Консервативной партии в Плимуте, 2001.

Женщина в мире мужчин:

"За мою жизнь ни одна женщина не сможет занять посты премьер-министром и министра иностранных дел - эти два самых важных поста. Но как бы то ни было, я бы не хотела стать премьер-министром. Этой работе надо отдавать себя на все 100%", - 1969 г., будучи депутатом от округа Финчли в оппозиции.

"Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом, может понять проблемы, которые возникают при управлении страной", - 1979 г., когда Тэтчер стала премьером.

"Мы стали бабушкой", - о рождении внука Майкла в 1989 г.

"Если женщина проявляет характер, про нее говорят: "Вредная баба". Если характер проявляет мужчина, про него говорят: "Он хороший парень".

О Британии:

"Я не могу вынести мысли о закате Британии. Просто не могу", - апрель 1979 г.

"Человек может влезть на Эверест для себя. Но наверху он поставит флаг своей страны", - октябрь 1988 г.

О Европе:

"Я хочу вернуть свои деньги!" – на саммите ЕС в Дублине в 1980 г.

"Мы не для того успешно сокращали границы британского государства, чтобы увидеть, как они вновь нам навязываются на общеевропейском уровне, как появляется новое европейское сверхгосударство, в котором доминирует Брюссель", - 1988 г.

"Все мою жизнь из Европы шли только проблемы, а решения приходили от англо говорящих наций во всем мире", - 1999 г.

О социализме:

"Я и впредь буду критиковать социализм и противостоять социализму, потому что социализм – это зло для Великобритании. И Британия и социализм – не одно и то же", - октябрь 1975 г.

"Я ненавижу любого рода крайности. Коммунизм и Национальный фронт стремятся к доминированию государства над индивидом. Я считаю, и то, и другое подавляют права индивида. Для меня они партии одного толка".

Конец политической карьеры

"Я сражаюсь - я сражаюсь, чтобы победить", - 21 ноября 1990 г. после поражения в первом раунде выборов лидера Консервативной партии. На следующий день Тэтчер подала в отставку.

"Это странный старый мир", - 27 ноября 1990 г., на последнем заседании кабинета министров.

"Это было предательством с улыбкой на лице. Пожалуй, это было самое худшее", - 1993 г., о коллегах по кабинету, которые советовали ей уйти в отставку.

"Дом – это место, куда вы приходите, когда вам больше нечем заняться", - мая 1991 г., полгода спустя после отставки.

Лидеры других стран – о Тэтчер:

"У нее глаза Калигулы, но рот – Мэрилин Монро", - президент Франции Франсуа Миттеран.

"Чего хочет эта домохозяйка? Чтобы ей мои яйца на подносе принесли?" - президент Франции Жак Ширак во время саммита в Брюсселе 1988г.

"От Маргарет Тэтчер у меня всегда болела голова", - Гельмут Коль в своих мемуарах.

"Она всегда была привлекательной женщиной. Хоть она и не была столь привлекательна, как кинозвезда, но она могла вести себя как кинозвезда, если хотела", - пресс-секретарь Даунинг-стрит при Тэтчер, сэр Бернард Ингэм.

"Эта женщина своевольна, упряма и самонадеянна", - оценка отдела персонала компании ICI, куда в 1948 г. Маргарет Робертс не приняли на работу.