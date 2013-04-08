Саакашвили срочно понадобилась вторая операция

Президенту Грузии Михаилу Саакашвили делают в стамбульской больнице уже вторую подряд, дополнительную, операцию.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что грузинский президент во время велосипедной прогулки сломал ключицу в трех местах.

Администрация президента Грузии заявила, что Саакашвили, который находится в Турции с рабочим визитом, получил травму во время ежедневной поездки на велосипеде.

Обстоятельства инцидента при этом официально не раскрывались.

В администрации обещают, что рабочие встречи, которые были запланированы на понедельник, и которые пришлось отложить, состоятся во вторник.

При этом местные СМИ опубликовали неоднозначные сведения про обстоятельства, в которых Саакашвили получил травму.

Вначале сообщалось, что он сломал руку, упав с велосипеда. Затем появились сведения о том, что грузинский президент выехал на велосипеде на автомобильную трассу и врезался в трейлер.

Инцидент якобы произошел в Анталии, откуда Саакашвили доставили на лечение в турецкую столицу.