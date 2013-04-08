Мировые СМИ о Тэтчер: умер величайший политик современности

О смерти Маргарет Тэтчер сообщил ее пресс-секретарь, лорд Белл.

Подборку наиболее значимых некрологов собрало издание РИА Новости.

"С превеликим прискорбием Марк и Кэрол Тэтчер объявил, что их мать — баронесса Тэтчер — мирно скончалась от сердечного приступа", - пишет британская газета Guardian.

Издание называет Тэтчер политическим феноменом. Она стала первой женщиной, возглавившей ведущую западную державу, и за последние 150 лет на этом посту прослужила дольше других. Ее считают самой властной и решительной фигурой в британской политике второй половины 20 столетия. Три срока ее пребывания в должности премьер-министра изменили модель послевоенной политики. Она была звездой для США, героиней в бывших Советских республиках и ориентиром для политиков Франции, Германии, Италии и Испании.

Financial Times напоминает о главной заслуге Маргарет Тэтчер – она преобразовала склеротичную британскую экономику во многом благодаря тому, что ей удалось нейтрализовать влияние профсоюзов и ограничить рамки вмешательства государства в промышленном секторе. Во внешней политике она проявила упорство, одержав победу над Аргентиной в войне за Фолклендские острова. И именно она открыла для Запада Михаила Горбачева, назвав советского лидера человеком, с которым "можно иметь дело".

По оценке издания Prospect, для современных политиков, которых можно считать уже не столько детьми, а скорее внуками Тэтчер, так как они сформировались в мире, созданном ею, она не просто историческая фигура, а лидер, сопоставимый с личностью Уинстона Черчилля. Придя в политику, она не имела четкой программы и, возможно, не всегда осознавала, как она собирается реализовать поставленные задачи, но ей всегда была присуща ясность избранного пути.

Газета Telegraph в связи с кончиной баронессы Тэтчер цитирует британского премьера Дэвида Кэмерона: "Мы потеряли великого премьер-министра, великого лидера, великого гражданина Британии. Она не просто возглавляла страну – она спасла страну. Я думаю, она уйдет в мир иной, как величайший премьер Британии мирного времени". В ряду заслуг леди Тэтчер газета называет то, что она единственный премьер, оставивший после себя целый список идей о роли государства, который копируют и используют лидеры разных стран мира. Она по праву считается наряду с Рональдом Рейганом величайшим архитектором победы в холодной войне.

"Мир потерял одну из самых значимых женщин в политике вообще", - так о смерти Маргарет Тэтчер сообщает чешская газета Hospodářské noviny и предлагает своим читателям основные вехи жизни великого политика.

Журнал Respekt в память Маргарет Тэтчер вновь публикует статью "Мэгги - наш идол" о жизни британского премьер-министра и ее отношениях с чешскими политиками: "Куда ни посмотреть – везде за вами следит ее пристальный взгляд. Поднятые брови, подвергающие все сомнению, жемчужное ожерелье, начесанные волосы… И даже если с афиш на вас смотрит не оригинал, а голливудская актриса, впечатление создается полное - "тэтчеровское". И хотя известный британский политик уже 21 год на пенсии, ее имя все равно выныривает из всех закутков. И на судьбу Чехии Маргарет Тэтчер до сих пор сохраняет особое влияние".

"Сегодня в возрасте 87 лет умерла британский премьер Маргарет Тэтчер. Но сегодня ее идеи актуальны как никогда", - журнал Ekonom, вспоминая "железную леди", говорит о том, что сегодня ее политическая и экономическая идеология, "тэтчеризм", могла бы спасти Европу от кризиса.

"Умерла одна из самых значимых фигур европейской и мировой политики второй половины ХХ-го века. Умер один из великих образцов в политике. Светлая ей память", - газета Lidové noviny приводит слова министра финансов Чехии Мирослава Калоусека.

"Она была очень уверенной в себе, не скрывала своего мнения и, конечно, в то время, когда мы в мировой политике были новичками и учились всему по ходу дела, она в своих советах иногда была очень прямолинейной и говорила прямо, что мы должны и не должны делать. Иногда все это было даже смешно, но президент Гавел оченб ценил ее за это, точно так же, конечно, ее ценил и президент Клаус, у которого с ней были особые отношения. Мы все ее уважали", - чешский посол в Лондоне Михал Жантовски на Idnes.cz вспоминает Маргарет Тэтчер, с которой он встречался несколько раз, впервые – в 1990 году.

Der Spiegel

Журнал отмечает, что Маргарет Тэтчер получила известность прежде всего в результате ее роли в войне против Аргентины за Фолклендские острова, а также из-за проводимой ей политики внутри тогдашнего Европейского Сообщества.

"Бывшая глава правительства оказала значительное влияние на британскую политику, а также на часть мировой политики в 80-е годы", - подчеркивается в опубликованном в журнале некрологе.

Журнал Spiegel отмечает бескомпромиссность бывшего британского премьер-министра. У нее сложилась тесная политическая дружба с американским президентом Рональдом Рейганом, тогда как ее отношения с федеральным канцлером Гельмутом Колем оставались сложными. "После падения Берлинской стены Тэтчер поначалу скептически относилась к воссоединению Германии", - подчеркивает журнал Spiegel.

Die Welt

Газета Welt отмечает, что Маргарет Тэтчер находилась у власти с 1979 года по 1990 год – больше, чем любой другой премьер-министр в 20-м веке.

Газета Welt также сообщает о том, что нынешний британский премьер Дэвид Кэмерон прервал свой визит в некоторые европейские столицы и возвращается в Лондон.

В некрологе также подчеркивается, что "Железная леди" занимала особую позицию в тогдашнем Европейском Сообществе, а ее слова о возвращении "британской скидки" стали легендарными.

Handelsblatt

Газета Handelsblatt отмечает, что экономическая политика Маргарет Тэтчер оставила глубокие следы – она значительно понизила налоги и ослабила власть профсоюзов.

Sueddeutsche Zeitung

Газета подчеркивает, что из-за ее непреклонной позиции Маргарет Тэтчер часто называли "Железной леди". "Так, во время саммита Европейского Сообщества в 1984 году она произнесла слова "I want my money back" (Я хочу, чтобы мне вернули мои деньги) и добилась принятия решения по поводу спорной британской скидки, которое продолжает действовать и сегодня", - отмечает газета.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

В результате проведенной Маргарет Тэтчер приватизации Великобритания и сегодня продолжает страдать от принятых тогда решений, но одновременно получает пользу от них, подчеркивается в опубликованном в газете некрологе.

Газета также обращает внимание читателей на то, что Маргарет Тэтчер выступала за легализацию гомосексульных браков, а также была непоколебимым сторонником развития отдельной личности. Однажды на вопрос об ответственности общества она ответила так: "Общество? Ничего подобного не существует".

Ведущие газеты Испании АВС и El País сообщают о кончине Маргарет Тэтчер, ставшей первой в истории страны женщиной премьер-министром и жестко отстаивавшей свою политическую линию.

Как отмечают авторы статей, правление Тэтчер (1979-1990) вызвало глубинные изменения в политической и экономической жизни страны и в какой-то степени возродило имперскую славу Великобритании, что наглядно проявилось в ходе вооруженного конфликта с Аргентиной по поводу Мальвинских (Фолклендских) островов в 1982 году.

Вместе с Рональдом Рейганом, с которым ее связывали дружеские отношения, Тэтчер считается главным автором практического применения неолиберальных подходов в экономике. За счет поощрения частного бизнеса и резкого сокращения государственного контроля над экономикой неолиберальная модель дала мощный толчок развитию западного капитализма, однако впоследствии лет привела к нынешнему глубокому кризису этой модели.Некоторые исследователи считают, что этот подход привел к разделению Англии на две противостоящие друг другу части. Другой важной характеристикой правления Тэтчер является борьба с профсоюзами, левыми движениями католическим населением Северной Ирландии.

Вместе с Рейганом Тэтчер активно противостояла коммунизму, умело используя в своих целях советского реформатора М.Горбачева.

Звезда Тэтчер начала закатывать в конце 80-х годов, когда она ввела вызвавший большое недовольство так называемый poll-tax, то есть муниципальный налог, уклонение от уплаты которого наказывалось лишением права голоса. Кроме того, Железная леди постоянно выступала против европейской интеграции.

Однако причиной ее ухода стал не пресловутый налог, а ее собственная Консервативная партия, ряд членов которой в ноябре 1990 года вынудил ее подать в отставку с поста премьер-министра за излишнюю бескомпромиссность. Ту самую, которая привела ее к власти.