На активисток Femen, пославших Путина на ***, завели уголовное дело

В отношении активисток движения Femen, напавших на Владимира Путина во время промышленной ярмарки в Ганновере, завели дело по статье 103 Уголовного кодекса Германии "Оскорбление органов власти или представителей иностранных государств".

Об этом со ссылкой на представителя ганноверской полиции сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным правоохранительных органов, в акции участвовали пять девушек - две немки, две украинки и россиянка. При этом речь идет о правонарушении, которое преследуется в уголовном порядке только по жалобе потерпевшего. Последует ли с российской стороны такая жалоба, в полиции не уточнили.

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Ранее "Главред" сообщал, что активистки Femen устроили акцию на ярмарке в то время, когда ее осматривали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин. В тот момент, когда они стояли у стенда компании Volkswagen, несколько девушек, которые находились среди журналистов, прорвались за ограждение, разделись по пояс и стали выкрикивать нецензурные лозунги на английском языке. Эти же фразы были написаны на их телах. Охрана задержала девушек. Видео нападения СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ.